Aanslagen in Niger kosten 137 mensen het leven

Een soldaat in Niger. Beeld AFP

De regio gaat al langer gebukt onder geweldsuitspattingen, maar dit is een van de dodelijkste incidenten in jaren, stellen autoriteiten in het land. Vorige week kwamen 58 mensen om bij een aanval. In januari werden zeker honderd mensen gedood in een vermoedelijke vergeldingsactie.

De aanslagen worden gepleegd door islamitische terreurorganisaties als Boko-Haram en al-Qaeda of andere criminele bendes, maar zelden opgeëist. Voor de moordpartij van afgelopen zondag is ook nog geen dader aangewezen.

Het geweld beperkt zich niet tot Niger. De regio waar de grenzen van Niger, Mali en Burkina Faso samen komen wordt al jarenlang geteisterd door jihadistische terreurgroepen. De terroristen maakten in de regio duizenden slachtoffers. Nog eens honderden zijn door het geweld ontheemd geraakt.