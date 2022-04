Aanslag Tel Aviv eist derde slachtoffer

Veiligheidstroepen en hulpdiensten bij de ingang van ene restaurant in Tel Aviv, vlak na de aanslag. Beeld Moti Milrod / Reuters

De aanslag vond plaats in een bar in de Dizengoffstraat, een drukke winkel- en uitgaansstraat in het centrum van Tel Aviv. ‘Een terrorist opende het vuur van korte afstand en vluchtte daarna te voet’, zei een woordvoerder van de politie. Twee twintigers werden direct gedood, meer dan tien mensen raakten gewond.

De vermoedelijke schutter, een 28-jarige Palestijn afkomstig van de Westelijke Jordaanoever, verborg zich in een moskee in het stadsdeel Jaffa en werd in een vuurgevecht met de politie gedood.

Uitbarsting van geweld

Het is de laatste aanslag in een serie, die in een maand tijd aan dertien mensen het leven heeft gekost. Het is de ergste uitbarsting van geweld in Israël in jaren. De Palestijnse groepering Hamas prees de gewelddadige actie donderdag.

In maart werden elf mensen gedood bij drie aanslagen, in de zuidelijke stad Beër Sjeva, de kustplaats Hadera en Bnei Brak, een stad bij Tel Aviv waar veel ultra-orthodoxe Joden wonen. De eerste twee aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat. Door de aanslagen is de angst voor een nieuwe geweldsgolf in Israël toegenomen. Tijdens de Tweede Intifada, tussen 2000 en 2003, kwamen duizend mensen om het leven bij aanslagen in bussen, winkels en restaurants.

De spanningen in Israël zijn opgelopen in de aanloop naar de ramadan, traditioneel een periode met veel onrust. Vorig jaar liep deze periode uit op een conflict tussen Israël en de Hamas-regering in de Gazastrook. Hamas schoot raketten af op Israël, dat antwoordde met luchtaanvallen. Volgens de Verenigde Naties vielen er 256 doden in de Gazastrook. In Israël werden tenminste 13 mensen gedood.