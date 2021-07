Aanslag op Peter R. de Vries trekt wereldwijd aandacht: ‘Hij kan het land bijna collectief zijn kant op laten kijken’

Demissioniar premier Mark Rutte en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staan de pers te woord over de moordaanslag op Peter R. de Vries. Beeld ANP

Van de Britse krant The Guardian en de Duitse krant Der Spiegel tot de Hongkongse krant South China Morning Post hebben ze aandacht voor de ‘brutale’ aanslag in Amsterdam. Daarbij halen ze zijn internationaal geruchtmakende onderzoek aan naar de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba, en het feit dat hij een Emmy Award won voor zijn televisieprogramma hierover. ‘Plots ook journalistiek in het vizier’, kopte de Vlaamse krant De Morgen woensdagochtend op de voorpagina.

Volgens de Nederlandcorrespondent van de BBC is De Vries slachtoffer geworden van het type misdaden waar hij verslag van deed en heeft de aanslag de Nederlandse samenleving geschokt, in het bijzonder de journalistiek en justitie. The New York Times trekt een parallel met de aanslagen op Pim Fortuyn en filmmaker Theo van Gogh, ‘een gebeurtenis die het imago van Nederland als tolerant, vreedzaam land destijds ondermijnde’.

Vastberaden en onbevreesd

Nederlandse media zijn het over één ding eens: Peter R. de Vries is vastberaden en onbevreesd in zijn succesvolle jacht op onthullingen, die een heel scala zaken aan het rollen bracht of verder hielp. Trouw: ‘Zelf zaken oplossen doet De Vries niet, dat is een politietaak, maar wat hij wel doet, is nieuwe aanknopingspunten vinden, nieuwe feiten ontdekken, waarmee de politie verder kan.’

‘Als Peter zich met je zaak gaat bemoeien, dan weet je zeker dat die niet in de vergetelheid zal verdwijnen’, aldus De Telegraaf. ‘In die zaken is hij niet meer sec de misdaadverslaggever, maar ook de steun en toeverlaat en woordvoerder van de families.’

Daarbij heeft hij zichzelf in de loop van de jaren allerlei rollen aangemeten: als vertrouwenspersoon van slachtoffers, directeur van een advocatenbureau, mediapersoonlijkheid en adviseur van de kroongetuige in het Marengo-proces. ‘Niet zelden lopen zijn rollen dwars door elkaar heen, en altijd opereert hij in lijn met zijn karakter: vastberaden, vol zelfvertrouwen en zonder angst’, schrijft Het Parool daarover.

Tv-persoonlijkheid

Die vele petten kunnen ook wringen, omdat niet altijd duidelijk welke rol hij heeft als hij aan een talkshowtafel spreekt over zaken, benadrukken de kranten. ‘Peter R. de Vries doet overal verslag van, ook als hij zelf betrokken is’, aldus NRC. Dat komt hem volgens de krant ‘geregeld op kritiek te staan’.

‘De Vries kan het land bijna collectief zijn kant op laten kijken met zijn onderwerpen en aplomb’, volgens NRC, die hem omschrijft als ‘de meest dwingende tv-persoonlijkheid sinds de opmars van de commerciële televisie in de jaren negentig’.

De moordaanslag op De Vries is ‘wéér een dolbewuste aanslag op de rechtsstaat, vergelijkbaar met de moord op de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. en de moord op advocaat Derk Wiersum’, schrijft het AD. De krant gaat in op het feit dat hij geen beveiliging wilde: ‘Hij wilde niet leven in een regime dat zijn leven vergaand zou beknotten, terwijl hij niet geloofde dat de staat hem veiligheid kon bieden.’