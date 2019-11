‘Aanslag op advocaat mogelijk gerelateerd aan failliete sportschool’

Onderzoek vlak over de Nederlands-Duitse grens, waar een Enschedese advocaat vanuit een rijdende auto beschoten werd. Beeld ANP

Schol was vanochtend om tien over acht ‘s ochtends net over de grens in Gronau zijn hond Hektor aan het uitlaten toen hij zeker driemaal onder vuur werd genomen vanuit een witte Volkswagen Polo met een Nederlands kenteken, reconstrueerde het regionale dagblad Tubantia. De 43-jarige advocaat, die enige tijd persoonsbeveiliging kreeg na bedreigingen, raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. De daders zijn voortvluchtig.

De Duitse politie meldde woensdagmiddag ‘aanwijzingen te hebben dat er gericht werd geschoten op de man uit Gronau’. De precieze achtergrond van de aanslag is op dit moment nog niet bekend, verklaarde de officier van justitie in Münster. Wel onderzoekt de politie of het faillissement van de Hengelose sportschool het motief voor de drive-by shooting zou kunnen zijn. ‘Of die link er is en of er meer betrokkenen zijn, moet blijken uit het onderzoek’, meldt de Duitse politie aan het ANP.

Curator Schol vermoedde dat sportschool Olympic Gym door de ex-eigenaar was gebruikt om winsten uit wietteelt wit te wassen, schreef hij begin dit jaar in zijn faillissementsverslag – een beschuldiging die de advocaat van de sportschoolhouder met klem weersprak. In een schuur naast het Deurningse huis van de sportschoolhouder rolde de politie in 2017 een wietplantage op, waarna de omzetten van de sportschool begonnen terug te lopen, schreef Tubantia eerder dit jaar. Volgens Schol waren er op drie verschillende momenten fitnessapparaten uit de gesneefde sportschool gestolen. Hij liet de ex-eigenaar eind vorig jaar zelfs een week gijzelen in het Huis van Bewaring omdat hij onvoldoende zou meewerken aan de afwikkeling van het faillissement.

De politie heeft een dreigingsanalyse van Schols situatie gemaakt, meldde de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) woensdag na de aanslag. Over de consequenties daarvan worden geen mededelingen gedaan. Reden voor de dreigingsanalyse is dat Schol zich had gemeld bij het Contactpunt Beroepsgroepen, dat na de moord op advocaat Derk Wiersum is ingesteld voor juristen die zich onveilig voelen. Meldingen bij dit contactpunt worden per definitie doorgezet naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Die heeft het neergelegd bij de lokale politie, meldt de NOvA.