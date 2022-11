Aanslag Istanbul zal in Turks geheugen worden gegrift als niet zomaar een litteken

Op de plek van de aanslag ligt een rood kleed waarop voorbijgangers bloemen leggen. Beeld Getty Images

Dit betekent dat de onbetwiste waarheid misschien wel nooit boven tafel komt. Dat wil zeggen: de tafel wordt gedekt door de Turkse regering, en die heeft volgens critici nu eenmaal een eigen manier van omgaan met de waarheid.

Duidelijk is wel dat de bomaanslag door de regering in het collectieve geheugen zal worden gegrift als niet zomaar een litteken. Bij de plek des onheils, pal voor de Mango-winkel aan de drukke winkelstraat Istiklal, is een zwart banier opgehangen met een tekst over de ‘verraderlijke bomaanslag, gepleegd door de terroristen’. De slachtoffers – zes mensen, onder wie twee meisjes van 9 en 15 – wordt Gods genade toegewenst en de ‘eenheid en solidariteit van de natie’ wordt geprezen.

Over de gehele lengte van Istiklal is een dubbele rij Turkse vlaggen neergezet, één om de 4 meter. Op de plaats waar de bom ontplofte, ligt een rood kleed waar passanten bloemen op gooien. Tv-ploegen doen de gehele dag hun werk, terwijl burgers hun smartphone hanteren als instrument van medeleven.

Hier rende zondagmiddag, kort voor de knal, de jonge vrouw weg die later werd gearresteerd. Volgens de politie is ze afkomstig uit Syrië en heeft ze bekend te zijn opgeleid door de Turks-Koerdische beweging PKK. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu verwees naar Noord-Syrië. Dat is in handen van de Syrisch-Koerdische militie YPG, maar volgens de Turkse regering zijn YPG en PKK één pot nat.

Geen burgerdoelen

Hoe waarschijnlijk is dit scenario? De PKK heeft wel een punt met de claim dat de beweging nooit willekeurige burgers doodt. Doelwitten van de PKK zijn doorgaans dienaren van de staat. Ook de YPG staat niet bekend om terreurdaden van het type-Istiklal.

Wel beleefde de metropool tussen 2015 en 2017 een reeks uiterst bloedige aanslagen, deels gepleegd door moslimextremisten, voor een ander deel door Koerdische militanten. Die lieten bijvoorbeeld in december 2016 een bomauto ontploffen bij een voetbalstadion; 39 mensen kwamen om. Die aanslagen werden echter opgeëist door de TAK, een radicale afsplitsing van de PKK. Maar voor de Turkse regering geldt ook hier: één pot nat.

Wat zijn, uitgaande van het Koerdische scenario, de politieke gevolgen van de aanslag? Het Koerdische kamp – PKK en YPG – lijkt er weinig mee op te schieten. Binnen en buiten Turkije zullen de Koerdische militanten er geen garen bij spinnen (met de aantekening dat hetzelfde altijd opgaat voor het geweld waar de PKK wél voor tekent).

Nieuwe inval Noord-Syrië

Voor de regering van president Recep Tayyip Erdogan ligt dat anders. Al maanden dreigt Turkije met een nieuwe inval van het Turkse leger in Noord-Syrië. De noodzaak daarvan kan voor de buitenwereld nu eenvoudiger worden aangetoond. Ook in de gesprekken met Zweden over het Navo-lidmaatschap kan Turkije nu nog fermer hameren op de noodzaak de Turkse zorgen over Koerdisch terrorisme serieus te nemen.

Ten slotte zijn er de Turkse verkiezingen, volgend jaar juni. Nogal wat Turken – uiteraard geen Erdogan-aanhangers – verkondigen, met het nodige cynisme, dat Turkije in de aanloop naar verkiezingen op wonderbaarlijke wijze altijd te maken krijgt met aanslagen. De regeringspartij kan daarvan profiteren, als hoeder van de natie.