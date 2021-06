Aanscherping wet over detentie – ‘Papa komt deze zomer toch niet uit de gevangenis’

Melody en haar kinderen videobellen thuis in Haarlem met partner en vader Marra, die in de gevangenis zit. Beeld Rebecca Fertinel

‘Ons zoontje heeft trots aan zijn vriendjes op voetbal verteld dat papa weer komt coachen’, zegt Melody (28) op de bank in haar appartement in het Haarlemse Schalkwijk. ‘Ga maar eens aan die vriendjes uitleggen dat je vader langer vastzit vanwege een wetswijziging.’ Vader Marra (30) zit nu zeven maanden in de gevangenis, en het eerste verlof waar de hele familie al die tijd naar heeft toegeleefd gaat voorlopig niet door.

Oorzaak is de nieuwe Wet straffen en beschermen, die op 1 juli van kracht wordt. Een pakket maatregelen waarin verantwoordelijk minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) het verlof en de proeftijd voor gedetineerden aanzienlijk heeft versoberd. Het belangrijkste onderdeel van de aanpassing is dat gedetineerden niet langer standaard vrijkomen nadat zij tweederde van hun gevangenschap hebben uitgezeten. Dat is een regeling die vanaf 1 juli geldt voor alle nieuw-gestraften. Maar voor circa vierduizend Nederlandse gedetineerden verandert er dus ook al iets, hun reïntegratietraject wordt korter. Waardoor Marra een halfjaar langer op zijn verlof zal moeten wachten.

Marra zat een groot deel van zijn tienerjaren in de (jeugd)gevangenis, maar in 2013 wilde hij dat veranderen: ‘Ons zoontje was geboren terwijl ik vastzat en het laatste waar ik aan dacht, was iets doen waardoor ik weer bij hem weg moest.’ Hij begon meteen na zijn vrijlating aan een baan, in de kantine van de gevangenis waar hij voordien vastzat.

Toeslagenaffaire

Dat hij toch snel de fout in ging, wijt hij aan onterechte terugvorderingen van tienduizenden euro’s van de belastingdienst: door de toeslagenaffaire dreigden ze hun huis uitgezet te worden, wat de jonge ouders tot wanhoop dreef. ‘Marra kende maar één manier om snel aan geld te komen’, zegt Melody. Hij pleegde met twee anderen een overval op een coffeeshop, en werd gepakt. Van 2015 tot 2017 zat hij vast, maar in 2020 werd hij weer opgehaald: in cassatie was besloten dat hij de proeftijd van een eerdere straf nog moet uitzitten.

Melody wijst naar de voordeur van haar appartement: ‘Sinds de politie hier in november de deur intrapte hebben we Marra – vanwege corona – alleen achter glas en via video gezien. We zeiden tegen de kinderen: komende zomervakantie is papa weer terug. Alle seinen stonden ook op groen: ook de reclassering pleitte ervoor hem zo snel mogelijk met verlof te sturen. Dit weekend zouden de kinderen en ik hem voor het eerst weer kunnen knuffelen.’

Over de situatie van gevangenen die per 1 juli zouden beginnen aan een lichter regime met regelmatig verlof is nog veel onduidelijk – ook bij degenen die de wet moeten uitvoeren. In veel gevangenissen zijn verzoeken om overgeplaatst te worden naar een lichter regime, het zogenoemde open kamp, in aanloop naar 1 juli geweigerd, terwijl andere instellingen ze wel gewoon lieten doorgaan. Op 21 juni erkende Dekker in antwoorden op Kamervragen dat er ‘verschillend wordt omgegaan’ met aanvragen. Dekker zei dat aanvragen gewoon in behandeling moeten worden genomen. Een aantal gevangenen spande daarop een kort geding aan tegen de staat om behandeling volgens de oude regels af te dwingen. Een woordvoerder van de minister wil in afwachting van de uitspraak niet inhoudelijk reageren op die kwestie.

Extra wrang

Voor gevangenen als Marra is de situatie nog eens extra wrang. Hij mocht na aandringen van zijn advocaat voor 1 juli wel zijn verzoek indienen. Maar omdat het niet voor de invoering van de nieuwe wet in behandeling is genomen, valt hij nu onder het nieuwe regime. ‘Als de casemanager sneller was geweest, dan had ik het komend halfjaar in een halfopen kamp gezeten, in plaats van de normale gevangenis’, verzucht hij. Marra hoopt nog dat Dekker gevangenen zoals hij alsnog tegemoet komt.

En Marra is niet de enige die dat hoopt. ‘Nu we uit de schuldsanering zijn en Marra meer hier zou zijn, zou ik eindelijk weer aan een opleiding beginnen’, zegt Melody terwijl haar jongste dochter achter haar over de vensterbank kruipt. ‘Maar zolang hij niet op de kinderen kan passen, gaat dat nog niet.’ Veel vertrouwen dat Dekker nog tot een andere conclusie komt, heeft ze niet. ‘Hij heeft zoveel haast bij het invoeren van deze wet.’

Marra is een bijnaam, hij wilde om privacyredenen niet met zijn echte naam in de krant.