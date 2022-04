Aanschaf onderzeeboten opnieuw vertraagd: lapwerk moet oude boten in de vaart houden

De Nederlandse onderzeeboot Zr. Ms. Dolfijn in 2014 in de haven van Willemstad, Curaçao, Beeld ANP

Twee van de huidige boten worden vanwege het uitstel uit de vaart genomen: de reserve-onderdelen en de monteurs zijn nodig om de andere twee inzetbaar te houden. Ook moet gerekend worden op forse financiële tegenvallers.

Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat van Defensie aan de Tweede Kamer. Het is de zoveelste jobstijding over de vervanging van de boten, waaraan Defensie 3- tot 4 miljard euro wil uitgeven, hoewel die schatting van jaren geleden waarschijnlijk volstrekt achterhaald is. Sowieso wordt het na de aanschaf van de F35-gevechtsvliegtuigen veruit de grootste defensieorder van de afgelopen decennia.

Het project loopt al jaren, maar is al in de aanbestedingsprocedure in de knoei geraakt. Defensie is over prijs en kwaliteit in gesprek met drie kandidaat-werven. Omdat het departement niet duidelijk maakt aan welke eisen de boten moeten voldoen, is het echter geen van de werven al gelukt om een concreet ontwerp te maken. Offertes zijn nog ver weg. ‘De dialoog met de werven had minder diepgang dan van tevoren ingeschat’, aldus Van der Maat, die het dossier sinds januari beheert.

Jaren vertraging

De eerste nieuwe boot zal niet voor 2034 operationeel zijn, waarschuwt de bewindsman nu, zes jaar later dan in de oorspronkelijke planning. Het directe gevolg is dat huidige boten uit de Walrus-klasse, die dateren uit de jaren negentig, langer moeten doorvaren. Het onderhoud wordt echter zo intensief, dat het met vier boten niet gaat lukken. Dan zijn ze alle vier ‘op’ voordat de nieuwe er zijn en komt Nederland helemaal zonder schepen te zitten. ‘Dit zou grote consequenties hebben voor het behoud van kennis en personeel’, aldus Van der Maat.

Om dat scenario te voorkomen wordt de eerste boot uit de huidige vloot nog dit jaar uit de vaart genomen, een tweede volgt later. Intensief onderhoud moet de twee resterende boten operationeel houden totdat de nieuwe boten er zijn, halverwege de jaren dertig, maar Van der Maat durft geen garanties meer te geven.

Zo ontwikkelt de vervanging van de boten zich tot een nieuw hoofdpijndossier voor Defensie, net nu het kabinet zich heeft voorgenomen een grotere bijdrage aan het Navo-bondgenootschap te leveren. Onderzeeboten zijn schaars in Navo-verband, het is een van de weinige toevoegingen die Nederland echt voorhanden heeft.

Gebakken peren

VVD’er Van der Maat, die in januari aantrad, zit met de gebakken peren van zijn voorganger en partijgenoot Barbara Visser, zo laat hij doorschemeren. Er zijn jarenlang ‘onrealistische doorlooptijden’ gehanteerd, er is jarenlang ‘niet goed genoeg gecommuniceerd’ tussen tussen ‘het projectteam, de stuurgroep, de programboard, interdepartementale partners en de Tweede Kamer’. Adviesbureau Andersson Elffers Felix heeft extern onderzoek gedaan naar de gang van zaken en constateert ‘een grote mate van consistentie’ in de manier waarop Defensie dingen aanpakt. ‘Telkens blijkt er onderschatting te zijn van het werk dat nog te verrichten is.’

Van der Maat belooft beterschap, maar durft geen garanties te geven. ‘Ik ben mij ervan bewust dat Defensie het nu bovenal in de praktijk moet laten zien.’ Garanties durft hij ook niet te geven over de prijs. De kandidaat-werven hebben al laten weten dat zij sowieso niet uit de voeten kunnen met het geschatte budget van drie- à vier miljard. Over de gevolgen van de huidige inflatie en de sterk stijgende kosten van bouwmaterialen, spreekt Van der Maat zich nog niet uit.