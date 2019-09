Aankomend ECB-voorzitter Christine Lagarde wil meer aandacht voor nadelen lage rentestand voor spaarders

Beoogd ECB-voorzitter Christine Lagarde. Beeld AP

Concrete voorstellen gaf Lagarde woensdag niet aan de europarlementariërs die haar woensdag bestookten met vragen. Ze begint pas op 1 november als opvolger van de huidige ECB-baas Mario Draghi. Daarnaast onderstreepte ze dat het ECB-bestuur – de nationale bankdirecteuren van de eurolanden – de besluiten neemt. ‘Ik ben geen toverfee’, temperde ze de verwachtingen van de parlementariërs. Die steunden woensdagavond de benoeming van Lagarde die in juni door de Europese regeringsleiders werd aangewezen als de nieuwe ECB-voorzitter.

Zonder spoor van nervositeit beantwoordde Lagarde – die afgelopen acht jaar het IMF leidde – 2,5 uur lang de vragen van parlementariërs. Ze wees erop dat de ECB onder Draghi een forse koerswijziging heeft ingezet onder druk van de eurocrisis en Griekse crisis. ‘Weinigen van ons hier in de zaal verwachtten de instrumenten te zien die de ECB nu gebruikt’, zei ze doelend op het ruime geldbeleid van de ECB en de opkoop van staatsobligaties van eurolanden in problemen.

Het huidige ECB-mandaat dat een inflatie van ruwweg 2 procent als doel heeft, biedt volgens Lagarde redelijk wat flexibiliteit bij het kiezen van beleid. Zij is van plan hetzelfde als Draghi te doen in de toekomst: kijken naar de financiële en monetaire bedreigingen en daar creatief en behendig op reageren. Het huidige beleid waarbij de ECB met lage rentes geld goedkoop maakt, zal volgens haar nog wel enige tijd noodzakelijk zijn.

Herziening

Ze benadrukte tot genoegen van de parlementariërs dat een herziening van het monetaire beleid ‘gerechtvaardigd’ is, iets wat Draghi overigens ook al had aangekondigd. Lagarde wil meer aandacht voor de ‘negatieve effecten’ van het ruime geldbeleid. Ze beloofde de burgers uit te leggen waarom de ECB maatregelen neemt en welke. Spaarders in EU-landen klagen over de minimale rente op hun spaargelden, leners profiteren juist van het ruime geldbeleid en de lage rente.

De beoogd ECB-voorzitter sluit niet uit dat de huidige inflatiedoelstelling (rond de 2 procent per jaar) moet worden bijgesteld. Ze hield de parlementariërs voor dat de ECB niet als enige verantwoordelijk is voor een gezond monetair-financieel beleid. Nationale regeringen moeten een bijdrage leveren. Eurolanden als Duitsland en Nederland die nauwelijks een begrotingstekort hebben, zouden moeten investeren in infrastructuur. Lidstaten die dat niet hebben, dienen hun pensioen- en sociale zekerheidstelsels te hervormen. ‘Die missie is nog lang niet voltooid.’

Als ‘persoonlijke visie’ stelde Lagarde dat de ECB klimaatdoelen moet gaan meewegen in haar beleid. De opwarming van de aarde is volgens haar ook een risico voor de financiële wereld. Bij het IMF heeft ze een dergelijke omslag in gang gezet.

Ze toonde zich meewarig over het nieuwe ‘eurozonebudget’ waartoe de ministers van Financiën onlangs na lang nachtelijk beraad besloten. Volgens Lagarde zal dit budget te klein en beperkt zijn om landen in problemen te helpen. ‘Maar het zal de stabiliteit van de eurozone ook niet in gevaar brengen’, voegde ze eraan toe. Nederland is fel gekant tegen dit ‘schokfonds’.