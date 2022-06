Aanklagers VS leggen zaak Proud Boys stil, onderzoekscommissie geeft bewijs niet vrij

Leider van de Proud Boys Henry 'Enrique' Tarrio (rechts), die eerder deze maand in staat van beschuldiging gesteld voor opruiende samenzwering bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Beeld AFP

De aanklagers zeggen de verslagen nodig te hebben om te zien wat de verdachten onder ede aan de onderzoekscommissie hebben verteld. ‘Het is duidelijk dat de interviews die door de commissie zijn gedaan niet alleen potentieel relevant zijn voor de criminele vervolging in het algemeen, maar waarschijnlijk relevant zijn in specifieke strafzaken die reeds begonnen zijn’, schrijven de openbaar aanklagers van het district Washington.

De voorzitter van de parlementaire commissie, Democraat Bennie Thompson, zei donderdag dat de commissie ‘op den duur’ de verslagen zal delen, maar dat ‘de commissie z’n eigen tijdschema heeft’.

Openbaar aanklagers in de VS hebben honderden personen die op 6 januari het Capitool bestormden aangeklaagd. Een aantal leden van de Proud Boys en van een andere extreemrechtse organisatie, Oath Keepers, is aangeklaagd voor samenzwering.