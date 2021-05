Aanklagers eisen celstraf tegen burgemeester Istanbul vanwege vermeende belediging kiesraad

Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Beeld AFP

Imamoglu won in 2019 de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. Volgens de AK-partij van Erdogan was er gefraudeerd en de kiesraad besloot dat de verkiezingen overgedaan moesten worden. Imamoglu, lid van de oppositiepartij CHP, won daarna opnieuw.

Destijds uitte Imamoglu felle kritiek op de kiesraad. Hij noemde de gang van zaken schadelijk voor het internationale aanzien van Turkije en zou de leden van de kiesraad voor dwazen hebben uitgemaakt. Imamoglu bestrijdt dat hij de kiesraad heeft beledigd. Volgens hem ging het slechts om een felle politieke discussie.

De aanklagers sturen nu op een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar voor Imamoglu. Daardoor zou hij tijdelijk van het politieke toneel kunnen verdwijnen. In dat geval zou president Erdogan bij de verkiezingen van 2023 verlost zijn van een belangrijke rivaal.

De afgelopen jaren heeft Erdogan regelmatig de Turkse justitie ingezet tegen politieke tegenstanders, veelal met vage aanklachten wegens ‘belediging’. In april veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Turkse autoriteiten vanwege hun behandeling van de schrijver Ahmet Altan, die levenslang kreeg (later verminderd tot 10,5 jaar) omdat hij zou hebben deelgenomen aan de militaire staatsgreep in 2016. Volgens het Hof was daar geen bewijs voor en had Altan geen eerlijk proces gekregen.

Alleen al in 2019 werden ruim 2600 mensen veroordeeld tot celstraf wegens het ‘beledigen’ van de president, volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de verdachten werd veroordeeld tot 12 jaar voor zeven berichten op sociale media, die op het moment van de strafzaak alweer vijf jaar oud waren, zo berichtte de Turkse nieuwssite T24.