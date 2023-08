Aanklager wil proces tegen Trump in maart beginnen

Donald Trump wacht in de eerste helft van 2024 een drukke juridische agenda. Beeld AP

Het is echter de vraag of de rechter akkoord zal gaan met de datum die aanklager Fani Willis voorstelt. ‘Een agressief tijdpad’, zegt jurist John Meixner in de New York Times over de relatief korte tijd tussen aanklacht en zitting. Wills heeft gekozen voor een proces wegens racketeering, het vormen van een criminele organisatie om de verkiezingsuitslag op frauduleuze wijze terug te draaien.

Zulke processen zijn echter complex en gaan doorgaans niet snel. Justitie in Georgia beschuldigde in april 2021 een groep rond de rapper Young Thug van racketeering, maar ruim twee jaar later moet het proces nog beginnen.

Behalve Trump staan nog 18 andere verdachten terecht, die zich allemaal zullen laten bijstaan door dure en gehaaide advocaten. Trump zelf heeft zich altijd een meester getoond in vertragingstactieken in de rechtbank. Zijn advocaten zullen ongetwijfeld wijzen op het feit dat hij op 25 maart ook al moet verschijnen voor de rechtbank in New York, wegens het betalen van zwijggeld aan de pornoster Stormy Daniels.

Trump wacht in de eerste helft van 2024 sowieso een drukke juridische agenda. In mei wordt hij in Florida verwacht wegens het thuis bewaren van geheime documenten, nadat zijn ambtstermijn verstreken was. Daarnaast heeft Jack Smith, speciaal aanklager in Washington, gevraagd om het proces wegens Trumps rol in de bestorming van het Capitool te beginnen op 2 januari 2024.

De advocaten van Trump hebben steeds gezegd dat de rechtszaken tegen de ex-president moeten worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen van november 2024.