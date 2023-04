Aanklager VS ziet patroon van crimineel handelen, Trump ontkent alles in gebruikelijke tirade

Donald Trump arriveert in Florida waar hij zijn aanhang toespreekt. Beeld ANP / EPA

Het is een lange dag geweest voor Donald Trump als hij dinsdag om 20.30 uur, thuis in Florida, het podium betreedt. Het is zijn eerste toespraak sinds de vervolging tegen hem vorige week werd afgekondigd. ‘Ons land gaat naar de verdoemenis’, zegt de oud-president.

Trump oogt dinsdagavond vermoeid, maar in zijn woning Mar-a-Lago, omringd door aanhangers en partijgenoten, aanzienlijk meer in zijn element dan eerder die dag in de rechtbank in New York. Daar werd de oud-president dinsdag aangehouden en voorgeleid.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Justitie legde hem 34 strafrechtelijke feiten ten laste, meer dan eerder bericht. De hoofdmoot heeft betrekking op het vermeende afkopen van een voormalige pornoster, Stormy Daniels, met wie hij een affaire heeft gehad. Daar zou Trump campagnefinanciering voor hebben aangewend, maar dat in zijn boekhouding verzwegen.

Trump ontkent alles. In de rechtszaal, geflankeerd door drie advocaten en één juridisch adviseur, hoorde hij de aanklacht zwijgend aan. Die stilte doorbreekt hij ’s avonds. ‘De enige misdaad die ik heb begaan’, oreert Trump, ‘is het beschermen van ons land tegen hen die het willen vernietigen.’

Donald Trump reageert voor het eerst sinds zijn voorgeleiding op de rechtszaak tegen hem. Beeld REUTERS

Patroon van crimineel handelen

Opzienbarend als dit historische moment is – nooit eerder werd een oud-president strafrechtelijk vervolgd – zo bekend doet Trumps toespraak aan. Hij steekt zijn gebruikelijke tirade tegen president Joe Biden af (‘Slechtste president ooit’), beticht justitie van vooringenomenheid (‘Oneerlijk’), maar op de beschuldigingen gaat hij nauwelijks in.

Duidelijk werd dinsdag dat de strafzaak tegen Trump niet draait om een enkele buitenechtelijke affaire of zelfs maar één illegale afbetaling: justitie probeert een patroon van crimineel handelen hard te maken. Naast het zwijggeld voor pornoster Stormy Daniels zou Trump nog twee anderen op soortgelijke wijze hebben afgekocht.

Een van hen is Karen McDougal, een voormalig Playboy-model met wie Trump ook seks zou hebben gehad. Zij kreeg 150.000 dollar. Daarnaast zou Trump een portier 30.000 dollar hebben betaald om te voorkomen dat diegene een ongefundeerd verhaal over een buitenechtelijk kind naar buiten zou brengen.

Zulke betalingen kunnen voor een presidentskandidaat wellicht onkies worden bevonden, maar ze zijn op zichzelf niet frauduleus. De fraude vond volgens justitie plaats op het moment dat Trump de betalingen in de boeken zette. Daar kwamen ze terecht als ‘juridische kosten’ – een strafbare leugen, aldus justitie.

Een ander strafbaar feit waar Trump van wordt beticht: deelname aan een illegale samenzwering met als doel de integriteit van de presidentsverkiezingen van 2016 te ondermijnen. Justitie meent dat hij als kandidaat opzettelijk informatie achterhield die zijn campagne negatief had kunnen beïnvloeden.

Beknopt

‘Iedereen voor de wet gelijk’, stelde de New Yorkse hoofdofficier Alvin Bragg op zijn persconferentie na afloop van die eerste zitting. ‘Geen hoeveelheid macht of geld kan dat veranderen.’

Als Trump voor iedere afzonderlijke verdenking de maximale straf zou krijgen zou hij meer dan 136 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, meldt persbureau Reuters. De kans dat zo’n straf in werkelijkheid wordt opgelegd is nihil.

Op 4 december wordt Trump terug in New York verwacht voor een volgende hoorzitting. De aanvang van het daadwerkelijke strafproces zal nog lang op zich laten wachten, mogelijk meer dan een jaar. Justitie zet in op januari 2024, meldt persbureau Reuters, terwijl Trumps advocatenteam op zijn vroegst de lente suggereert.

Tegen die tijd zullen de campagnes voor de volgende presidentsverkiezingen al in een stroomversnelling zijn geraakt. Trump stelde zich afgelopen najaar al kandidaat. Mogelijk is dit dan niet de enige strafzaak waarin hij is verwikkeld.

Tijdens zijn speech op Mar-a-Lago stond Trump stil bij een aantal andere gerechtelijke onderzoeken die momenteel lopen: naar het achterhouden van vertrouwelijke documenten, naar een poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden en naar zijn aandeel in de Capitoolbestorming. Het is verre van uitgesloten dat uit één of meerdere van die zaken ook vervolging voortvloeit.

‘Make America Great Again’, besluit Trump zijn betoog – zijn leus uit 2016. Met 21 minuten heeft hij het dinsdag onkarakteristiek beknopt gehouden. Zijn humeur is na afloop niet zichtbaar opgeklaard. De oud-president schudt met strak gezicht nog een paar handen en verdwijnt dan, zonder omkijken, de coulissen in.