Aanklager: politieagent die informatie lekte, verraadde zijn collega’s

Politieagent K. verkocht informatie aan criminelen. Beeld ANP

Hoe kon agent Orm K. zichzelf al die tijd recht in de spiegel aankijken? Dat wil de officier van justitie woensdag in de Utrechtse rechtszaal weten. ‘Overdag surveilleerde K. op straat, maar buiten diensttijd verdiende hij geld met het verkopen van politie-informatie aan criminelen. Hij dwarsboomde zijn collega’s. Hij verraadde hen.’

Op 18 mei 2020 werd de 44-jarige agent gearresteerd, vier dagen na een anonieme tip uit de onderwereld. Uit het rechercheonderzoek dat volgde, bleek dat K. al zo’n twee jaar informatie verstrekte aan een criminele ‘informatiemakelaar’ die zichzelf ‘Richard’ noemde. Zo verdiende K. 100 euro met het natrekken van een kenteken, 250 euro voor een uitgebreidere zoektocht in de politiesystemen en 500 euro voor een ‘completer dossier’. Soms stuurde hij eens in de week informatie, soms twee maal per week en soms weken niets.

Dat lekken had, volgens het Openbaar Ministerie, vermoedelijk serieuze gevolgen. Zo werd in mei in Rotterdam een huis met zware wapens beschoten wegens een drugsconflict, het was een adres dat K. kort daarvoor had gelekt. Ook verkocht K. eind april politie-uniformen voor 5.000 euro. Van dat geld kocht hij een motor, voor ‘een momentje geluk’. Drie dagen later braken dieven in in een woning in Voorschoten, de criminelen deden zich voor als agenten.

‘Het was is fout’, erkent de verdachte woensdag in de zittingszaal. Maar volgens K. wist hij niet wat er met de gelekte informatie gebeurde.

Dat vindt de rechter opmerkelijk: ‘U heeft contact met een informatiemakelaar voor criminelen. Geen lichte jongens. Ze betalen u goed. Dan is het niet zo heel raar dat de gevolgen ernstig zijn?’

‘Ik was daar toen niet mee bezig’, antwoordt K. Hij kan er ‘zelf de vinger ook niet opleggen’ waarom hij in het voorjaar van 2018 geen ‘nee’ zei toen hij door een kennis op de voetbalclub in Vianen werd benaderd en een zogenoemd PGP-toestel kreeg, een telefoon waarmee criminelen heimelijk communiceren. ‘Ik leefde toen in een waas.’

Vader doodgeschoten

Orm K. is de zoon van een in 1977 door een RAF-terrorist doodgeschoten agent. K. was destijds twee jaar oud. ‘Hij heeft mij, mijn moeder en broertje in de steek gelaten’, zegt hij daar nu over. ‘Mijn zwangere moeder zat er na mijn vaders dood doorheen. Ze wilde zelfmoord plegen in bad, stapte erin en nam mij erbij. Maar het feest ging niet door. De kabel van de föhn was tekort.’

In 1998 begon K. bij de politie. Hij wilde agent worden, nog beter dan de vader die in de ogen van velen een held was geweest. ‘Ik was een goede agent’, zegt K. over de eerste twintig jaar van zijn loopbaan.

Maar enkele jaren geleden ging het mis. Hij werd in 2017 (in zijn ogen onterecht) veroordeeld voor mishandeling, bovendien liepen intern bij de politie nog meer onderzoeken naar zijn gedrag. Als straf werd hij overgeplaatst. Dat ‘hakte erin’, aldus K. die in die periode ook nog eens relatieproblemen had en vijf vrienden verloor door ongeluk, ziekte en zelfmoord. ‘Hij miste de steun van zijn werkgever. Hij voelde zich in de steek gelaten en depressief’, aldus zijn advocaat. ‘Alles bij elkaar heeft het ervoor gezorgd dat hij onvoldoende stevig in zijn politieschoenen stond.’

Wat het OM betreft is dit geen excuus, en zijn de feiten ‘zeer ernstig’. ‘Hierop kan alleen een strenge sanctie volgen’, aldus de aanklager. Wat haar betreft moet K. vier jaar de cel in. Bovendien vindt ze dat hij de 50 duizend euro die hij met het lekken van informatie zou hebben verdiend, moet terug betalen.

‘Ik was een pannenkoek’, erkent de verdachte die tijdens de zitting zijn tranen nauwelijks kan bedwingen. ‘Het spijt me. Ik heb de politie keihard op de ziel getrapt.’ Hij begrijpt de officier van justitie en haar strenge toon wel. Toch hoopt hij op coulance van de rechters. ‘Ik zit nu zeven maanden vast, dat vind ik al heel lang. Ik mis mijn kinderen. Zij hebben nu geen vader, zoals ik ook geen vader heb gehad. Wilt u daar alstublieft ook naar kijken?’

De rechtbank doet op 22 december uitspraak.