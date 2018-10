Aanklager Mueller wil dat FBI onderzoekt of hij vals wordt beticht van seksueel geweld

Speciaal aanklager Robert Mueller, die president Trump onderzoekt, heeft de FBI gevraagd na te gaan of hij valselijk beticht wordt van seksueel geweld. Diverse vrouwen zouden zijn benaderd om in ruil voor geld valse verklaringen af te leggen.

Voormalig FBI-directeur en speciaal aanklager Robert Mueller. Beeld AFP

Een Republikeinse activist en lobbyist in Washington, Jack Burkman, zou hierbij zijn betrokken. Muellers onderzoek naar mogelijke samenspanning van de Trump-campagne met Rusland om de presidentsverkiezingen te winnen, vormt een grote bedreiging voor het presidentschap van Trump.

Trump-aanhanger Burkman, een advocaat, heeft aangekondigd dat hij donderdag ‘de eerste van Muellers slachtoffers’ zal presenteren op een persconferentie. Hij ontkent dat zij is betaald voor haar verklaring.

‘Ik bewonder de moed, waardigheid, fatsoen en sterkte van mijn cliënt’, aldus Burkman in een tweet. ‘Aan het eind van de week zal het land je kennen als een seksueel misbruiker’, waarschuwt Burkman de speciale aanklager.

Volgens hem beschuldigt de vrouw, wier identiteit hij nog niet bekend wil maken, Mueller van seksueel geweld tegen haar in 2010. Mueller was toen directeur van de FBI. De Republikein, die ook een praatprogramma heeft op een conservatieve zender, zegt dat vier andere vrouwen een soortgelijk verhaal hebben. Hij is echter nog bezig om hun verhaal te onderzoeken.

Some sad news. On Thursday, November 1, at the Rosslyn

Holiday Inn at noon, we will reveal the first of Special Counsel Robert

Mueller's sex assault victims. I applaud the courage and dignity and

grace and strength of my client. pic.twitter.com/wZVQeHD45r Jack Burkman

‘Lastercampagne’

Mueller hoorde vorige week van de mogelijke lastercampagne tegen hem. ‘Wij hebben onmiddellijk de zaak naar de FBI verwezen zodat het onderzocht kan worden’, aldus een woordvoerder van de speciale aanklager. Trump en zijn aanhangers vallen Mueller en zijn team voortdurend aan omdat het onderzoek een ‘heksenjacht’ tegen de president zou zijn.

Wanneer het miljoenenonderzoek, dat sinds 2016 gaande is, wordt afgerond is nog steeds onduidelijk. Mueller heeft tot nu toe 32 personen aangeklaagd, onder wie vier voormalige medewerkers van Trumps campagne. Niemand is echter tot nu toe in staat van beschuldiging gesteld wegens samenspanning met Moskou.

De mogelijke lastercampagne tegen Mueller kwam vorige week aan het rollen toen een vrouw diverse Amerikaanse media benaderde met de beschuldiging dat zij was aangezet om de aanklager valselijk te beschuldigen. De vrouw zegt dat zij was benaderd door een medewerker van Burkman.

Deze man zou haar hebben gevraagd een verklaring te tekenen waarin zij Mueller beschuldigt van ongewenste intimiteiten en andere misdragingen op het werk. In ruil zou ze 20 duizend krijgen en zouden haar creditcardschulden worden afbetaald.

Inlichtingenbedrijf

Ook dook een tweede vrouw op die eveneens een aanbod had gekregen om, in ruil voor een betaling, Mueller te beschuldigen van seksueel geweld. Het ging hier om Jennifer Taub, een docent aan de Vermont Law School. In een mail werd zij gevraagd een boekje open te doen over haar ‘ontmoetingen in het verleden’ met Mueller.

Maar Taub zegt dat zij de voormalige FBI-baas nooit heeft ontmoet. Zij stuurde de mail direct door naar Muellers team. De mail zou zijn gestuurd door een onderzoeker van het inlichtingenbedrijf Surefire, dat kantoren heeft in vier landen. De mail wekte de suggestie dat dit bedrijf de handel en wandel van de speciale aanklager aan het onderzoeken was.

Burkman is zeker niet onomstreden. Hij was een van de Republikeinen die rechtse complottheorieën steunden over de moord in 2016 op Seth Rich, een medewerker van de Democratische Partij. Zij riepen dat Rich werd vermoord omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het lekken van mails van de partij. De gelekte mails kwamen Trump gunstig uit in zijn gevecht in 2016 met Hillary Clinton om het presidentschap.

Burkman zei dinsdag in een serie tweets dat de beschuldigingen over het betalen van de vrouwen grote onzin is. Hij betoogde dat Parsons niet eens bestaat. ‘Links probeert Mueller te verdedigen, dus vallen ze mij ten einde raad aan', aldus de lobbyst. ‘De gevestigde media weten dat Mueller wellicht hierover zal vallen, zij willen de aandacht afleiden.’