Aanklager in New York weigert op te stappen, ondanks zijn ontslag door Trumps minister van Justitie

Geoffrey Berman, federaal openbaar aanklager in het district New York. Beeld Johannes Eisele / AFP

De aanklager in kwestie, Geoffrey Berman, was bezig met onderzoek naar Trumps fixer Rudy Giuliani en naar de Turkse staatsbank Halkbank. Die bank dook afgelopen week op in het boek van voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton. Die schreef dat Trump aan de Turkse president Tayyip Erdogan zou hebben beloofd om het onderzoek naar die bank stop te zetten.

‘Ik neem geen ontslag, en ik ben niet van plan ontslag te nemen’, berichtte Berman twee uur nadat Barr een persbericht had uitgebracht waarin hij stelde dat Berman ontslag had genomen. Berman liet in zijn reactie weten dat hij dat nieuws via dat persbericht had moeten vernemen.

Barr kondigde aan dat president Trump Craig Carpenito, de aanklager van New Jersey, als tijdelijke vervanger van Berman heeft benoemd. Maar daar wil Berman niets van weten. ‘Ik stap pas op als de Senaat een opvolger heeft benoemd’, schrijft hij. ‘Tot die tijd gaan onze onderzoeken door zonder vertraging of onderbreking.’

SDNY

Berman werd in 2018 door toenmalig minister van Justitie Jeff Sessions aangesteld als hoofdaanklager in het zogeheten Zuidelijke District van New York, SDNY, als (tijdelijke) opvolger van Preet Bharara, die door Trump was ontslagen. Die tijdelijke rol werd later bevestigd door een panel van rechters, tot de Senaat een formele opvolger zou hebben benoemd.

Berman, een Republikein, ging gewoon door waar Bharara was gebleven: met onderzoek naar Trumps advocaat Michael Cohen, naar Trumps ritselaars Lev Parnas en Igor Fruman, en naar Trumps fixer Rudy Giuliani. Dat laatste onderzoek loopt nog: de vraag is onder meer of hij zich voor zijn zaakjes had moeten registreren als buitenlands agent.

Helemaal opvallend is de rol die het SDNY speelt in het boek van Bolton, waarover afgelopen week fragmenten uitlekten. Daaruit bleek dat de aanklagers onderzochten of de Turkse Halkbank de sancties tegen Iran had geschonden. Volgens Bolton had Trump aan Erdogan beloofd om dat onderzoek te laten stopzetten, als Turkije kon helpen bij het vrij krijgen van een Amerikaanse pastor die in Iran vastzat.

‘Obama-mensen’

Zes weken nadat deze geestelijke was vrijgekomen, zou Trump in een telefoontje met Erdogan hebben beloofd de zaak zo snel mogelijk op te lossen. ‘Trump zei tegen Erdogan dat hij daarvoor zou zorgen, en legde uit dat de SDNY-mensen niet zijn mensen waren, maar Obama-mensen, een probleem dat zou worden opgelost als die waren vervangen door zijn eigen mensen.’

Het is al bijna routine dat op vrijdagavond dwarsliggers van het Trump-regime de laan uit worden gestuurd. Eerder moesten ook diverse toezichthouders bij ministeries het veld ruimen.

Barr gaf vrijdag geen verklaring waarom Berman weg zou moeten. Barr heeft de afgelopen maanden vaker ingegrepen in strafzaken tegen vrienden van Trump. Ook heeft hij, zo bleek toevallig ook vrijdag, cruciale informatie zwartgelakt in het rapport van Robert Mueller, die onderzoek deed naar de connecties tussen Trump en de Russen die hem hielpen bij de presidentsverkiezingen van 2016.