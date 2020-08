Aanklager: dader aanslag Christchurch wilde nog een derde moskee aanvallen

De dader van de aanslagen in Christchurch, Nieuw-Zeeland, in de rechtszaal. Beeld EPA

De ultrarechtse Australische extremist Brenton Tarrant is al schuldig bevonden aan moord, pogingen tot moord en terrorisme. Deze week wordt bepaald of hij een levenslange gevangenisstraf krijgt en of hij ooit in aanmerking zal komen voor vervroegde vrijlating. Slachtoffers en nabestaanden zullen de dader hier voor het eerst persoonlijk zien. Hiervoor verscheen hij alleen via een videolink in de rechtszaal.

Maandag las een officier van justitie de versie van de gebeurtenissen voor zoals die volgens de autoriteiten hebben plaatsgevonden. Tot in detail werd verteld hoe Tarrant de aanslagen had gepland en hoe hij meerdere vuurwapens, munitie en bepantsering had gekocht. De dader had bovendien petroleum bij zich, waarmee hij volgens de politie van plan was de moskeeën in brand te steken nadat hij iedereen had neergeschoten.

Details van de executies werden voorgelezen, beschreven werd hoe de dader herhaaldelijk terugkeerde naar mensen die hij al had neergeschoten om hen nog eens door het hoofd te schieten, zodat ze zeker dood zouden zijn. Als ze nog huilden of weg probeerden te komen, kregen ze de volle laag. Ondertussen livestreamde Tarrant de beelden vanaf een camera die hij op zijn helm droeg op Facebook.

Uitdrukkingsloos

In de rechtszaak hoorde Tarrant het verhaal uitdrukkingloos aan – ook toen werd beschreven hoe hij een kind van 3 vermoordde, of hoe hij over iemand heen reed de hij eerder al had neergeschoten, toen hij de moskee wilde ontvluchten.

Slachtoffers en nabestaanden van he bloedbad in Christchurch komen aan bij de rechtszaal. Beeld Getty Images

Tarrant werd gestopt bij een tweede moskee, waar hij twintig minuten later aankwam en ook het vuur opende. Het lukte de beheerder van deze moskee na een worsteling om Tarrant zijn wapen afhandig te maken. De schutter wist in zijn auto te ontkomen, maar werd klemgereden door een politiewagen. Bij het verhoor gaf hij zijn misdaden direct toe. Hij vertelde de aanklagers dat hij wilde dat hij meer mensen had vermoord en noemde zijn politieke en anti-islamitische denkbeelden als motief.

De zittingen nemen zeker vier dagen in beslag en slachtoffers en nabestaanden komen in deze tijd aan het woord, evenals mogelijk Tarrant zelf. Hij wil geen advocaat en legt wellicht aan verklaring af aan het slot van de zittingen. Als hij tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt veroordeeld, zou dat voor het eerst zijn in Nieuw-Zeeland.