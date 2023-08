Aanklachten verstoren ruw de zegetocht van Lizzo, het boegbeeld van de zelfliefde

Lizzo op North Sea Jazz, 9 juli 2023. Beeld Ben Houdijk

Het zijn hartverwarmende beelden. De wereldberoemde zangeres en rapper Lizzo haalt tijdens een concert een jonge fan op het podium, die vertelt dat ze online wordt gepest. ‘Je bent getalenteerd, je bent mooi en je bent geweldig’, drukt ze het meisje op het hart. En tegen het publiek en de wereld: ‘De woorden die we gebruiken, hebben een langdurig effect op mensen.’

De beelden, die vorige maand rondgingen, zijn typisch voor Lizzo (35), de koningin van de zelfacceptatie. In alles straalt ze uit: je mag er zijn, wat je huidskleur, seksuele voorkeur of gewicht ook is. Een punt dat ze kracht bijzet door, net als haar eveneens curvy danseressen, op te treden in kleding die haar figuur accentueert. Hier ben ik, een dikke, zwarte vrouw die haar lichaam viert. Moeite mee? Jammer voor jou.

Maar inmiddels zijn de concertbeelden ook een tikkeltje pijnlijk. Althans, als de beschuldigingen kloppen van drie voormalige leden van haar dansgroep die haar hebben aangeklaagd. De danseressen, van wie er twee zijn ontslagen en één zelf vertrok, zouden in een constante greep van angst hebben verkeerd om hun baan te verliezen. Angst waar Lizzo misbruik van maakte door ze te vernederen en hun grenzen te negeren.

Zo zou ze de danseressen twaalf uur lang opnieuw auditie hebben laten doen nadat ze hen ervan had beschuldigd alcohol te drinken voor concerten. Een van hen was zo bevreesd voor een afwijzing, dat ze niet naar de wc durfde en in haar broek plaste, beschrijft de aanklacht. Daarna moest ze zonder ondergoed door, in doorschijnende kleding. Een danseres die tegen de drankbeschuldiging in ging, werd enkele dagen later ontslagen. Genoemde reden: bezuinigingen.

In een Amsterdamse stripclub zou Lizzo een van haar danseressen onder druk hebben gezet de borst van een naakte stripper te betasten. Na herhaaldelijk weigeren gaf zij uiteindelijk toe, omdat de artiest bleef aandringen en aanwezigen haar naam liet scanderen.

Lizzo ontkent de ‘ongeloofwaardige’ en ‘buitensporige’ beschuldigingen op Instagram met klem. Het drietal heeft zich tijdens tournees ‘ongepast en onprofessioneel’ gedragen, stelt ze.

Klassiek fluitist

Zeker is dat de zangeres niet eerder zo veel negatieve publiciteit te verwerken kreeg. De in Detroit geboren Melissa Jefferson mikte als tiener eigenlijk op een carrière als klassiek fluitist. Ze studeerde zelfs een tijdje dwarsfluit aan de universiteit van Houston, maar brak haar opleiding af en richtte zich op zingen.

Hoewel rappen op dat moment al vertrouwd terrein was, had ze met zingen geen enkele ervaring. ‘Het was een waanidee, maar ik wilde zangeres worden’, zei ze er lachend over in een interview met CBS News. Ze ontwikkelde haar zangstijl in een lokale band in Houston en trok naar Minneapolis om haar geluk te beproeven.

Daar wachtten haar zware jaren. Haar vader, die al een tijdje ziek was, overleed. Op haar 21ste leefde ze een jaar lang in een auto uit geldgebrek, omdat ze te weinig verdiende met haar muziek.

Prince

Comfortabel met haar lichaam was ze ook nog niet: door excessief te sporten en te diëten probeerde ze op gewicht te blijven, maar was nooit tevreden. Helemaal verdwenen is dat knagende stemmetje van haar vroegere zelf trouwens niet, zei ze in 2018 tegen The Guardian. ‘Ik heb therapie gehad en dacht dat ze weg was, maar af en toe duikt ze nog op.’

Haar waanidee om zangeres te worden, bleek uiteindelijk zo waanzinnig nog niet. Niemand minder dan Prince kwam haar muziek op het spoor, herkende een groot talent en werkte met haar samen voor zijn album Plectrumelectrum (2014). Het Amerikaanse tijdschrift Time nam haar op in een lijst met artiesten om in 2014 in de gaten te houden. Haar stem, krachtig als een bulldozer, en haar ontembare energie vielen niet te negeren.

In de jaren daarop verbreedde ze haar sterk op hiphop gefocuste muzikale palet tot een hitgevoelig mengsel van r&b, hiphop, soul en pop. Teksten over zelfliefde en body positivity werden een handelsmerk, geregeld in combinatie met seksuele toespelingen. Dat sloeg aan. Haar grote doorbraak volgde in 2019, met het album Cuz I Love You. Lizzo zit naakt op de albumcover en kijkt je recht aan, even kwetsbaar als ongenaakbaar.

Advocaat van Johnny Depp

Ze scoorde meerdere grote hits en won onder meer vier Grammy’s, dit jaar nog voor haar single About Damn Time. Er volgde een eigen tv-programma, een documentaire, een kledinglijn. Het kon niet op. De aanklacht van haar danseressen vormt een ruwe verstoring van deze zegetocht. Verschillende mensen die met de zangeres hebben gewerkt, onder wie documentairemaker Sophia Nahli Allison, zeggen zich in het beeld te herkennen.

Lizzo maakt zich op voor de verdediging: ze heeft Marty Singer als advocaat in de arm genomen, die onder anderen Johnny Depp en Bill Cosby bijstond bij zaken over grensoverschrijdend gedrag. Veel fans die steun bij haar vonden, zoals het meisje dat ze op het podium uitnodigde, zullen zich intussen vertwijfeld afvragen of ze zich in hun idool hebben vergist.