Aanklacht tegen farmaceut van het lucratiefste medicijn: ‘De hoge prijs schendt de mensenrechten’

De Stichting Farma ter Verantwoording klaagt vandaag farmaciegigant Abbvie aan voor de hoge prijzen van Humira, ’s werelds lucratiefste medicijn dat onder meer helpt bij reuma. Daardoor is andere zorg verdrongen, volgens de aanklacht in wat de ‘Milieudefensie vs. Shell’ van de farmaceutische wereld moet worden.

Al veertig jaar geleden werd bij Wilbert Bannenberg het eerste zaadje geplant voor zijn dagvaarding tegen farmaciegigant Abbvie. Het destijds befaamde farmaciebedrijf Organon uit Oss verkocht toen in Bangladesh en Kenia anabole steroïden. In druppelvorm, speciaal voor kinderen. Als medicijn tegen de gevolgen van ondervoeding. Volstrekt onethisch en onaanvaardbaar, vond Bannenberg, ondervoede kinderen hebben voedsel nodig, geen anabolen op basis van onjuiste reclameposters. Hij ging de strijd aan.

Als medisch student werd Bannenberg medeoprichter van de ‘Werkgroep Medische Ontwikkelingssamenwerking’, de nog altijd bestaande stichting Wemos; bedoeld om – compleet met jarenzeventig-k - bewustwording te ‘kreëren’ over de ‘zinvolheid van westerse gezondheidszorg in derdewereldlanden’. Zijn vervangende dienstplicht deed hij ook bij Wemos, en toen, in 1982, kwam hij de misstanden van Organon op het spoor.

Wemos diende een klacht in bij Nefarma, de toenmalige branchevereniging van farmaceuten, Bannenbergs eerste juridische ervaring in een bijna levenslange worsteling met de farmaceutische industrie. Wemos kreeg zowaar gelijk en de maatschappelijke verontwaardiging die volgde dwong Organon te stoppen met de verkoop van de anabolendruppels.

In de vier decennia sindsdien heeft Bannenberg wel zo’n beetje elke juridische entiteit ingeschakeld voor zijn levensmissie: levensreddende medicijnen voor een eerlijke prijs in lage- en middeninkomenslanden. Een belangrijk succes behaalde hij samen met lokale activisten in Zuid-Afrika, waar de mededingingsautoriteit in 2002 oordeelde dat de grote farmaceuten hun marktmacht misbruikten om zo veel mogelijk winst te maken op hiv-medicijnen, ook op het moment dat er nog dagelijks duizend mensen stierven aan aids.

Die uitspraak betekende een ommezwaai. De farmaceuten schikten de zaak en lieten de veel goedkopere generieke hiv-medicijnen toe in Zuid Afrika.

195 miljard euro

Nu zit Bannenberg deze maandagmorgen aan een vergadertafel van een advocatenkantoor in Den Haag, met panoramisch uitzicht op het Vredespaleis. Hij mag inmiddels 70 zijn, met pensioen (en officier in de Orde van Oranje Nassau), stilzitten doet-ie niet. ‘Ik wil graag wat terugdoen voor de maatschappij.’ En in zijn geval is dat: farmaceuten die extreme prijzen vragen voor hun producten juridisch ter verantwoording roepen.

In 2017 bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, een invloedrijk adviesorgaan van het kabinet, een zeer kritisch rapport uit over de farmaceutische industrie, een soort menukaart van opties om dure medicijnen aan te pakken. Een van de gerechten ontbrak: juridische procedures. Het was voor Bannenberg en gelijkgezinden aanleiding om de Stichting Farma te Verantwoording te beginnen. Die draait op subsidies: de Postcode Loterij geeft geld, net als een internationale stichting die zich hard maakt voor toegang tot medicijnen.

Vijf jaar later zijn de eerste successen al binnen. Het Italiaanse Leadiant kocht een bestaand, eenvoudig middel op, registreerde het als weesgeneesmiddel en vervijfhonderdvoudigde vervolgens de prijs. Na een door de stichting aangespannen procedure kreeg de farmaceut van de Autoriteit Consument en Markt een miljoenenboete wegens misbruik van de machtspositie. Soortgelijke boetes volgden in Spanje, Israël en Italië.

Het nieuwste doelwit van de stichting is van een heel andere orde. Woensdag valt een dagvaarding op de mat bij geneesmiddelengigant Abbvie, eigenaar van ’s werelds meest lucratieve medicijn ooit, Humira. Totale opbrengst sinds 2002: 195 miljard euro.

Nu is geld verdienen geen misdaad, en Humira kostte tussen 2004 en 2018 ongeveer 11 duizend euro per patiënt per jaar in Nederland, bij lange na niet het duurste medicijn. Wat het voor heeft op sommige andere middelen: het werkt uitstekend. Na reuma registreerde de farmaceut het ook voor zeven andere ziekten. Het aantal patiënten liep op van 2.300 tot 28 duizend. Vele reuma, crohn- of colitus ulcerosa-patiënten kunnen niet meer zonder: het houdt ontstekingen en pijn onder controle. Abbvie verkocht in Nederland voor 2,3 miljard euro aan Humira.

Wilbert Bannenberg: 'Door de enorme winst die Abbvie op het middel maakte heeft Nederland maatschappelijke schade geleden.' Beeld Pauline Niks

Toch, zegt Bannenberg, heeft Nederland door de enorme winst die Abbvie op het middel maakte een maatschappelijke schade geleden die oploopt tot 1,2 miljard euro. ‘Wij hopen dat de rechter oordeelt dat dit onbetamelijk is en in strijd is met de wet. Juist omdat dit bedrijf niet zo overduidelijk onwettig handelde als Leadiant, kunnen we iets breders bewerkstelligen als deze zaak goed uitpakt. Als wij hier slagen, lukt het in de Verenigde Staten zeker ook. Daar maakte Abbvie in twintig jaar tijd Humira al 25 keer een stuk duurder, tot zo’n 87 duizend dollar per jaar.’

Verdrongen zorg

In de dagvaarding eist de Stichting Farma ter Verantwoording geen geld, maar ‘een verklaring voor recht’ dat de buitensporige winsten van Abbvie niet door de beugel kunnen. Dat er grenzen zijn aan de prijzen die farmaceuten kunnen vragen voor medicijnen die door octrooien zijn beschermd.

Abbvie verdiende in de octrooiperiode (2004 – 2018) in Nederland ongeveer 2,3 miljard euro aan Humira. Hoeveel daarvan exact winst is, is erg moeilijk te berekenen, vooral omdat farmaceuten notoir onduidelijk zijn over bijvoorbeeld de ontwikkelingskosten van een medicijn. Door jaarverslagen, onafhankelijke rapporten en hoorzittingen van het Amerikaanse Congres te combineren komt de stichting tot een schatting met een ruime bandbreedte.

Daarin vertrouwt de stichting de onderzoeks - en ontwikkelingskosten die de farmaceut opgeeft, hoewel die steevast aan de hoge kant zijn. Rekent zij de overnamekosten mee die Abbvie betaalde om het middel in handen te krijgen (5,5 miljard). Kent zij de productiekosten ruimhartig toe én gunt zij Abbvie een winstpercentage van 25 procent om nieuwe medicijnen te kunnen ontwikkelen. En dan nog behaalde Abbvie tussen 2004 en 2018 een ‘overwinst’ van tussen de 531 miljoen en 1,2 miljard euro.

Van die 531 miljoen had het HagaZiekenhuis in Den Haag een jaar kunnen draaien. Die 1,2 miljard was genoeg voor een jaar lang Amsterdam UMC. Al die zorg is nu ‘verdrongen’, betoogt de Stichting. En daarmee zijn, aldus de dagvaarding, door het winstbejag van de farmaceut tussen de 7.200 en 16.300 gezonde levensjaren verloren gegaan.

De advocaten die de dagvaarding opstelden zijn Rogier Meijer en Jan-Koen Sluijs. De betrokkenheid bij Farma ter Verantwoording van die laatste begon als een ‘midlife-dingetje’, maar hij is een fanatiek pleitbezorger geworden van de boodschap dat ook bedrijven een zorgplicht hebben. ‘De schellen vallen je van de ogen als je hoort welke winst zo’n bedrijf maakt. Het probleem is dat ondernemingen als farmaceuten niet als zorgaanbieder worden gereguleerd. De macht van zo’n bedrijf, en het onrecht dat ermee gepaard gaat, is uit de bocht gevlogen.’

Jan-Koen Sluijs: ‘De schellen vallen je van de ogen als je hoort welke winst zo’n bedrijf maakt.' Beeld Pauline Niks

Ooit, zegt Sluijs, moesten bedrijven nog een tegenprestatie leveren aan de maatschappij, als voorwaarde voor hun bestaan. In het meest extreme geval: oorlog voeren, of kolonies besturen, zoals de VOC. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw kwamen er belastingen voor in de plaats, werden bedrijven gezien als de grote welvaartsbrengers. ‘Dat is misgegaan’, zegt Sluijs. ‘Het enige waarvoor ze nu op aarde zijn is winst maken. We zijn in een periode terechtgekomen waarin bedrijven zijn losgezongen van de maatschappij. Dat brengt ook negatieve gevolgen met zich mee, maar de prijs daarvan komt op het conto van de maatschappij.’

Epidemie aan hoge prijzen

Zie de hoge prijzen in de farmaceutische industrie. Die zijn, vinden Bannenberg, Sluijs en Meijer, in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid, en daarmee, sinds een arrest van de Hoge Raad in 1919, onrechtmatig. Ze zijn zelfs, vinden zij, in strijd met de mensenrechten. Sluijs: ‘Ieder mens heeft recht op leven en recht op toegang tot zorg. Die rechten komen in gevaar door die verdringing van zorg. Terwijl: Abbvie weet dat er beperkt geld beschikbaar is voor de zorg, weet dat het enorme overwinsten maakt, weet dat er levensjaren verloren gaan door de verdringing van zorg. En toch bleef het die hoge prijzen vragen. De mening van de stichting is dat je dan de plicht hebt die prijzen te matigen.’

Het is een ingewikkelde juridische route, geeft Sluijs toe, nog zonder precedent en daarmee ‘natuurlijk onzeker’. ‘Maar Milieudefensie heeft bewezen dat zo’n argumentatie kan slagen. Bovendien hebben we nog een veiligheidsparachute, want we brengen ook in dat Abbvie misbruik heeft gemaakt van z’n economische machtspositie. Ook dat soort zaken zijn eerder geslaagd, Leadiant is het voorbeeld daarvan in Nederland.’

Bannenberg bereidt zich voor op een jarenlange juridische strijd (‘elke stap van onze kant zal Abbvie met alle mogelijke middelen aanvechten’). Maar het is nodig om de ‘epidemie aan hoge prijzen’ te stoppen. ‘In 2000 vonden we 1.000 gulden per maand voor een aidsmedicijn nog superduur. Tot farmaceuten bedachten dat ze de prijzen konden koppelen aan de waarde die het voor een patiënt zou opleveren. Toen schoten de prijzen omhoog, we zien nu al middelen die meer dan 2 miljoen euro kosten. En zolang het systeem het mogelijk maakt, gaan ze ermee door.’

Voor een verklaring van deze praktijk heeft Bannenberg maar één woord nodig: ‘hebzucht’.

Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmaceutische industrie aan de Universiteit Utrecht ‘Ik vind dit een ongelooflijke complexe zaak. Om in retroperspectief te zeggen dat mensen onnodig onvoldoende zorg hebben gekregen, doordat een farmaceut ten onrechte geld heeft weggetrokken uit de gezondheidszorg met dure medicijnen, lijkt me juridisch lastig hard te maken. ‘Het basisprobleem is dat alle farmaceuten nu hun prijzen bepalen op basis van de ‘qaly’, het bedrag dat een medicijn mag kosten per gewonnen levensjaar in goede gezondheid. Die ligt nu tussen 50- en 80 duizend euro per jaar. Sinds 2000 zijn beleidsmakers doof geweest voor alle voorspelbare gevolgen hiervan, namelijk dat de prijzen van dure medicijnen explosief zouden stijgen. ‘De overheid heeft dit laten gebeuren, met open ogen, en hebben er niets tegen gedaan. Dus waarom niet de overheid aanklagen, die heeft een zorgplicht. In de wet is niet geregeld dat farmaceutische bedrijven die ook hebben. Uiteindelijk ligt de beslissing om een medicijn wel of niet te vergoeden bij de minister. ‘Dat neemt niet weg dat veel farmabedrijven amoreel handelen. Over een maatschappelijke verantwoordelijkheid denken zij nauwelijks na. Dus ik ben benieuwd wat hier uitkomt, maar ik ben vrij sceptisch.’