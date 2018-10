Aanhoudingen in Belgisch voetbal in onderzoek naar belastingfraude en matchfixing

Het Belgische voetbal is, niet voor het eerst de laatste jaren, opgeschrikt door een schandaal. Onder anderen de trainer van kampioen Club Brugge, Ivan Leko, en supermakelaar Mogi Bayat zijn volgens Belgische media opgepakt in de operatie ‘Propere handen’. Er zijn verdachtmakingen van fraude en matchfixing.

Naast Leko en Bayat zijn ook de voormalig manager van Anderlecht Herman van Holsbeeck, de scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vantenten, alsmede makelaar Dejan Veljkovic opgepakt en meegenomen voor verhoor, volgens berichten in de Belgische media. Met name de laatste makelaar en de met hem bevriende scheidsrechters worden in verband gebracht met matchfixing.

De Frans-Iraanse Belg Mogi Bayat, die de bijnaam Mogipoly draagt, is de machtigste zaakwaarnemer in België. Hij heeft bij vrijwel elke club contacten en belangen.

Het is niet het eerste schandaal in België in de laatste jaren. In 2014 werd de Chinees Zheyun Yé, de ‘gokchinees’, veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het beïnvloeden van de resultaten van wedstrijden in de Jupiler Pro-League. Hij was destijds de hoofdverdachte in een grote zaak die tot menig veroordeling leidde.

De huidige actie van het federaal parket komt hard aan in België, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op interlands met Zwitserland en Nederland. Terwijl de Rode Duivels al jaren furore maken met mooi voetbal, resulterend in de derde plaats op het WK, hangt om het clubvoetbal menigmaal schimmigheid.

Als het om schandalen binnen het voetbal gaat, heeft België een lange geschiedenis . Een kleine greep uit de vele affaires.

In een persbericht meldt het federaal parket dat het gaat om 44 huiszoekingen in België en 13 in het buitenland, te weten in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. In totaal waren daarbij meer dan tweehonderd politieagenten betrokken.

Het onderzoek is in 2017 begonnen na een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het profvoetbal. Makelaars, onder wie Bayat, zouden op grote schaal hebben gefraudeerd met commissies bij transfers.

Uit het persbericht: ‘Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het seizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierna de onderzoeksrechter zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.’ Het gaat om verdenkingen over een criminele organisatie, witwassen en corruptie.Eerder werd al bekend dat de makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic waren opgepakt. Bayat doet zaken met vrijwel alle grote clubs in België.