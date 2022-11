Aanhoudende aanvallen op infrastructuur doen Oekraïne nadenken over evacuatie van 3 miljoen mensen uit Kyiv

Een beschadigde elektriciteitscentrale in de buurt van Kyiv wordt gerepareerd. Beeld Getty Images

De Oekraïense overheid voorziet dat er een moment kan komen waarop de hoofdstad niet langer leefbaar is vanwege de stroomuitval. Onder meer de waterpompen en de riolering in de stad zijn afhankelijk van elektriciteit. Als die basisvoorzieningen uitvallen, moeten de drie miljoen inwoners van Kyiv mogelijk worden geëvacueerd.

Volgens Roman Tkatsjoek, hoofd veiligheid van Kyiv, zal de bevolking in de hoofdstad worden gevraagd te vertrekken als de stroomvoorziening zo ernstig beschadigd is dat reparatie niet mogelijk is binnen twaalf uur. Volgens de autoriteiten is nu al meer dan 40 procent van het stroomnet beschadigd of verwoest, en wordt het gevaar steeds groter dat het netwerk helemaal ineenstort.

In een interview, dat wordt geciteerd in The New York Times, zegt Tkatsjoek dat het land ‘zich voorbereidt op een koude winter’. In Kyiv worden daarom duizend ‘warmteschuilplaatsen’ ingericht, verwarmde ruimtes waar bewoners voor de kou kunnen schuilen en die tegelijkertijd als bunker kunnen dienen.

Bondgenoten, onder wie de G7-landen, hebben pompen, generatoren, tenten en dekens beloofd om de Oekraïners de winter door te helpen. Ook wordt gesproken over levering van geavanceerde luchtafweersystemen, iets waar Oekraïne al maanden om vraagt om zich beter te kunnen beschermen tegen de Russische aanvallen met raketten en drones.

Drones

Iran heeft zaterdag voor het eerst toegegeven ‘een beperkt aantal’ van die drones te hebben geleverd aan Rusland. Na weken van ontkenningen liet de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, weten dat dit al ‘vele maanden voor de oorlog in Oekraïne’ zou zijn gebeurd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de Iraniërs daarop leugenaars. Volgens hem haalt het Oekraïense leger elke dag zo’n tien Iraanse drones neer, wat erop wijst dat Iran er veel meer dan een ‘beperkt aantal’ heeft geleverd. Volgens hem heeft Iran bovendien instructeurs gestuurd om Russen te trainen in het gebruik ervan.

The Washington Post meldde zondag dat de Amerikaanse regering Zelensky onofficieel heeft gevraagd af te stappen van zijn keiharde afwijzing van vredesbesprekingen. De Oekraïense president zou op zijn minst kunnen doen alsof hij wel bereid is met Rusland te praten. De krant citeerde anonieme bronnen die verzekerden dat het niet de bedoeling is Oekraïne daadwerkelijk naar de onderhandelingstafel te dwingen. Een spreker waarschuwde wel voor een zekere ‘Oekraïne-moeheid’.

Eind september liet Zelensky weten dat het voor hem ‘onmogelijk’ was om met Poetin zelf te onderhandelen, maar dat hij mogelijk wel wilde praten nadat Poetin zou zijn afgezet: ‘We praten wel met de volgende president.’

Cherson

Aan het front ziet het er niet naar uit dat de strijd snel gestreden zal zijn. De Russische aanvallen concentreerden zich dit weekeinde op de oostelijke stad Bachmoet, die van meerdere kanten werd aangevallen. De Russen claimden terreinwinst zonder te zeggen welke, maar volgens Oekraïne had het alle aanvallen afgeslagen.

Er waren ook geen doorbraken bij Cherson, die Oekraïne vastbesloten is te heroveren. Er wordt al weken gespeculeerd dat Russische troepen de zuidelijke stad spoedig zullen verlaten, maar volgens Natalya Goemenjoek, woordvoerder van het Oekraïense leger ter plaatse, ‘doet Rusland maar alsof’.

Enkele tienduizenden inwoners van de stad zijn de afgelopen weken overgebracht naar door Rusland bezette gebieden. Hoeveel Oekraïense burgers zich nog in de stad bevinden, is onbekend. Voor de oorlog had Cherson bijna 300 duizend inwoners.