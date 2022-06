Aanhoudend hoge inflatie zet het kabinet vroeg of laat met de rug tegen de muur

Minister van Financiën Sigrid Kaag. Beeld Sem van der Wal / ANP

De inflatie is in mei weliswaar minder hard gestegen dan de maand ervoor, maar blijft met 8,8 procent ongemeen hoog. Daardoor kunnen volgens het Centraal Planbureau honderdduizenden huishoudens in de financiële problemen komen.

Vakbeweging, werkgevers en kabinet zien het met lede ogen aan. Tot nu toe ondergaat Nederland de inflatie nog gelaten. Her en der wordt ingeteerd op de spaarpot die tijdens de coronamaanden is gevuld, maar het is de vraag hoelang dat nog goed gaat. Als in juli huishoudens met een flexibel energiecontract hun maandbedrag voor het komende halfjaar te horen krijgen, kan de stemming zomaar omslaan. Op het Binnenhof wordt gevreesd dat het kabinet rond Prinsjesdag met de rug tegen de muur staat: een muur van maatschappelijke onvrede.

Polder

In tijden van crisis zijn de ogen automatisch gericht op de polder. De oer-Nederlandse oplossing is een akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers, zoals in 2013 bij de start van de hervormingen van Rutte II. Toen moest de publieke armoede worden verdeeld, want de overheid gaf dagelijks miljoenen euro’s meer uit dan er binnenkwamen. Hetzelfde gold in 1982, toen Nederland in een diepe crisis verkeerde en het bedrijfsleven vel over been was.

De verhoudingen tussen de drie partijen zijn nog altijd uitstekend na maandenlang intensief contact over de coronasteun, het pensioenakkoord en de hervorming van de regels rond flexwerk. Maar anders dan tijdens de pandemie lijkt een echt gevoel voor urgentie nu nog te ontbreken. Misschien omdat de pijn voor de betrokkenen dit keer indirect is. Niet de overheid of het bedrijfsleven verkeert in nood: het zijn de huishoudens.

Bij hun overleg kijken vakbeweging, werkgevers en kabinet elkaar nu nog glazig aan. Maar ze weten dat, als ze willen ingrijpen, dit binnenkort moet gebeuren. De koopkracht van huishoudens kachelde vorige maand met 5 procent achteruit. Natuurlijk kunnen individuele werknemers er zelf wat bij vragen om het verlies te compenseren, aan hun huidige werkgever of bij een baanwissel. Maar door de algemene koopkrachtdaling dreigt op termijn ook vraaguitval als mensen echt minder te besteden hebben. Dat kan het begin worden van aanzienlijke economische tegenslag.

Het kabinet maakt in de zomer de begroting op voor 2023. Het Centraal Planbureau werkt aan de economische ramingen met daarin het inflatiecijfer waarop de FNV dan de nieuwe looneis baseert. De vakbond stelt zich tot nu toe bijna krampachtig gematigd op om te voorkomen dat zij straks de schuld krijgt van nog verdergaande inflatie. Hogere lonen drijven immers de prijzen op. Maar als het CPB 5 procent inflatie noteert, kan de bond niet anders dan de looneis fors verhogen.

Belastingverlaging

Het kabinet kan het inflatiecijfer nu nog drukken met een (tijdelijke) verlaging van de btw of de accijnzen, zoals het ook dit voorjaar deed. Om de koopkracht te stutten zou het voor lage en middeninkomens belastingverlagingen op arbeid in het vooruitzicht kunnen stellen. Dat kan ook helpen tegen de nijpende personeelstekorten. Nu loont het door de belastingafdracht voor deeltijdwerkers nog nauwelijks om langer te gaan werken. Als dat verandert, zou langer werken aantrekkelijker worden. Twee vliegen in één klap.

Die aanpak legt, zoals vakbeweging en werkgevers graag doen, de rekening volledig bij het kabinet. Temeer omdat werkgevers in ruil voor loonsverhogingen zullen eisen dat de voorgenomen lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven niet doorgaan. En daarbij dient zich voor het kabinet een nieuw probleem aan. Want de begroting is al maximaal opgerekt met extra uitgaven voor onder meer defensie en klimaat. En geld is door de stijgende rente niet meer gratis.

In de Voorjaarsnota, de bijgestelde begroting, schreef minister Kaag van Financiën onlangs al dat ‘de grens is bereikt van wat het kabinet acceptabel acht om uit te geven’. Het maakt de speelruimte voor het kabinet minimaal. Het kan bidden voor een mirakel zoals instortende energieprijzen en ineenzijgende inflatie. Maar als zich dat niet voltrekt, wordt het kiezen tussen twee onaantrekkelijke scenario’s: een leger van ontevreden kiezers trotseren of toch maar weer de portemonnee trekken.