Aanhangers Trump over vrouwelijk Congreslid Ilhan Omar: ‘Stuur haar terug’

De vier Congresleden, allemaal vrouwen van kleur, zijn Amerikaans staatsburger. Ilhan Omar, die Minnesota vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden sinds eerder dit jaar, is moslima en kwam op haar twaalfde vanuit Somalië naar de VS. Zij moet van de aanhangers van Trump worden teruggestuurd, blijkt uit beelden van de bijeenkomst waar de president over de vrouwen begon.

Trump heeft hard de aanval geopend op de vier vrouwen, waaronder ook de populaire Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, omdat zij volgens hem symbool staan voor een socialistische, uiterst linkse koers binnen de Democratische partij waar hij niets mee op heeft. ‘Ze houden niet van ons land. Ze zijn zo kwaad’, zei Trump. ‘Als ze het hier niet naar hun zin hebben, laat ze dan vertrekken.’

Democratische presidentskandidaten zijn geschokt over de recentelijke uitspraken van de president en de spreekkoren aan het adres van Omar. ‘Laf, xenofobisch, racistisch. Het presidentiële ambt onwaardig', twitterde Kamala Harris. ‘Dit is ONS land', aldus Joe Biden. ‘U zal nooit begrijpen wat ons land sterk maakt.’

Spreekkoren zoals ‘Send her back (Stuur haar terug)!’ tijdens de rally’s van Trump zijn niet nieuw; tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 riep Trump zijn aanhangers regelmatig op om ‘Lock her up!’ (sluit haar op) te roepen over zijn tegenstander in de race, Democraat Hillary Clinton. Die leus ging over e-mails die ze tijdens haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken op een onbeveiligde server had staan. Die zaak is uitgebreid onderzocht, maar Clinton is nooit in staat van beschuldiging gesteld of veroordeeld.

Omar reageerde al snel en maakte weinig woorden aan de rally vuil: ‘Ik ben waar ik hoor, in het Huis van het volk, en daar heb je maar mee te leven!’, schreef ze op Twitter.

Discriminatie

Het Huis van Afgevaardigden heeft zijn opmerkingen tegenover de vier vrouwen officieel veroordeeld, maar valt zijn gedrag binnen de wet? De U.S. Equal Employment Oppurtunity Commission (EEOC), die zich bezighoudt met gelijke behandeling op de werkvloer, heeft specifieke regelgeving die werknemers (waaronder immigranten, mensen met een beperking en lhbti’s) moet beschermen tegen discriminatie.

Het departement heeft ook als taak om te zorgen dat deze regels en wetten worden nageleefd. Trump, als hoofd van de regering dus eigenlijk werkgever van de Congresleden, maakt zich volgens de regelgeving mogelijk schuldig aan discriminatie op basis van afkomst. Richtlijnen wijzen de opmerking ‘ga terug naar waar je vandaan komt’ specifiek aan als potentieel strafbaar. De kans dat hier voor Trump daadwerkelijk gevolgen aan verbonden zijn, is echter minimaal.