Aanhangers Bolsonaro mogen Lula niet meer associëren met fascisme, nazisme en twintig jaar oude moord

Oud-president en huidig presidentskandidaat Lula da Silva tijdens een campagnebijeenkomst vorige week in de Braziliaanse hoofdstad Brasília. Beeld Getty Images

Die beslissing is genomen door Alexandre de Moraes, een belangrijke rechter in het Braziliaanse Hooggerechtshof. De Arbeiderspartij (PT) van Lula, die eerder president was van 2003 tot 2010, had een verzoek hiertoe ingediend, nadat de laatste tijd veel nepnieuws over de politicus op social media rondging. Het hardnekkigste gerucht onderschreef Bolsonaro vorige week in een videoboodschap. Zijn uitdager zou in 2002 ‘het brein achter de moord op Celso Daniel’ zijn geweest, een voormalig burgemeester van São Paulo die nota bene lid was van de PT en gekozen was om Lula’s eerste presidentiële campagne te leiden.

Die beschuldiging is onzin, reageerde Lula’s team vorige week, en komt van een president ‘die wereldwijd bekend staat als een leugenaar’. Toch vreest de PT dat de Braziliaanse bevolking wel degelijk gevoelig kan zijn voor dit soort berichten. Zeker omdat Bolsonaro de kanalen van een zittende president tot zijn beschikking heeft, kan nepnieuws ‘het evenwicht in de verkiezingscampagne ernstig schaden’, schreef de partij aan de hoogste juridische macht in het land.

Sensatiezucht

Moraes, waarnemend voorzitter van het Hooggerechtshof, volgt die redenering. In het besluit schreef hij dat ‘sensatiezucht en de zinloze verspreiding van onjuiste inhoud’ een gevaar zijn voor een eerlijk verkiezingsproces. ‘De vrijheid van meningsuiting staat de verspreiding van haatzaaiende uitlatingen en ideeën die in strijd zijn met de constitutionele orde en de rechtsstaat niet toe’.

De beslissing verplicht enkele nieuwskanalen en senatoren in het Braziliaanse parlement, onder wie Bolsonaro’s zoon Flávio, om per direct informatie van hun online kanalen te verwijderen. Anders moeten zij een boete betalen die dagelijks met 10 duizend Braziliaanse real (omgerekend zo’n 1.870 euro) oploopt. De berispte Carla Zambelli, lid van het Braziliaanse Huis van Afgevaardigen, reageerde tegenover CNN Brasil furieus op het besluit. Ze suggereerde dat juist het team van Lula de concurrent met nazisme en fascisme in verband brengt. ‘Zij mogen alles, begrijp ik? En wij mogen dan niet de waarheid zeggen? Het wordt wel onmogelijk, hè?’

Mysterieuze omstandigheden

Ondanks het oordeel van de rechter zal het laatste woord over de moord op Celso Daniel nog niet gezegd zijn. Twintig jaar na dato is de moord nog altijd niet opgelost. In eerste instantie werd de aanslag op hem als een ‘reguliere misdaad’ beoordeeld, maar recent kwam een rapport naar buiten waaruit blijkt dat het Braziliaanse Openbaar Ministerie aan die lezing twijfelt. Zeven personen die betrokken waren bij de moord, zouden later zijn gestorven onder ‘mysterieuze omstandigheden’.

Met zijn besluit treedt opperrechter Moraes op als een soort scheidsrechter in de nu al verhitte Braziliaanse presidentsverkiezingen, waarvan de campagne officieel pas volgende maand begint. Op 2 oktober gaat Brazilië naar de stembus. Lula is op dit moment de favoriet in de peilingen.