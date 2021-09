Aangiftes tegen advocaat die GGD-voorlichting over vaccinaties op school verstoorde

Beeld Arie Kievit

Het is een volgend incident waarbij antivaccinatiedemonstranten de vaccinatiecampagne van de GGD op locatie verstoren. En het laat volgens de betrokkenen zien dat de sfeer grimmiger wordt en de spanningen toenemen.

Eerder deden andere GGD’s al aangifte van intimidatie tegen onder meer Willem Engel. ‘GGD’s worden gehinderd door antivaccinatiedemonstranten’, zegt woordvoerder Jan Arendz van de GGD Friesland. ‘Maar wij gaan niet opzij voor deze protesten. Als mensen de orde verstoren, roepen we de politie erbij.’

Antivax-flyers

Afgelopen maandag verzorgde de GGD Friesland een voorlichtingsbijeenkomst in de ROC Friese Poort in Drachten. Na afloop konden studenten die het wilden zich er laten vaccineren. ‘Tijdens die bijeenkomst meldden zich bij de school een advocaat en een vrouw die zich uitgaf voor huisarts. Zij zeiden dat zij waren uitgenodigd’, vertelt woordvoerder Jelma Dekker van ROC Friese Poort.

De advocaat deelde vervolgens antivax-flyers uit. ‘Op het verzoek van de school om te vertrekken reageerde hij intimiderend. Hij dreigde met juridische procedures.’

Een student vertelde dat de advocaat hem voor NSB’er uitmaakte. ‘Onze studenten ervaarden het als intimiderend.’ De school doet daarom aangifte van huisvredebreuk en intimidatie. Maar de dagen erna bleef de GGD welkom voor de voorlichting op andere ROC-locaties in Sneek en Leeuwarden.

In Drachten lieten maar tien ROC-studenten zich vaccineren. ‘Wellicht had dat aantal hoger kunnen zijn zonder de verstoring, al kan ik dat niet hard maken’, zegt GGD-woordvoerder Arendz.

Speciale vakken

Zoals meer GGD’s dat al doen, richt de GGD Friesland speciale vakken in voor demonstranten bij prikbuslocaties, en ook bij deze schoollocaties. ‘Daar mogen ze staan, we geven ze soms ook koffie’, zegt Arendz. ‘Maar filmen mag niet. Beledigen en intimideren mag ook niet. En je kan ook niet roepen dat het vaccin gif is.’

Ook in Groningen kregen sommige pop-up-vaccinatielocaties bezoek van antivaccinatiedemonstranten. Daar keken de medewerkers niet van op, totdat sommige GGD-medewerkers in een van die demonstranten een verdachte dachten te herkennen van de aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld. Bij diens huis zijn vorige maand een paar molotovcocktails naar binnen gegooid. Toen begonnen sommige GGD-medewerkers zich zorgen te maken over hun veiligheid.

De GGD Groningen wil dit gerucht niet bevestigen. ‘Het is zeker niet zo dat we door antivaccinatiedemonstranten minder op pad gaan om te vaccineren’, beklemtoont de GGD-woordvoerder. ‘We maken ons meer zorgen over de lage opkomst bij sommige pop-up-vaccinatielocaties. De demonstranten die af en toe opduiken, zijn hooguit een bijkomend probleem.’

Grens

Deken Eef van de Wiel van de Orde van Advocaten, arrondissement Noord-Nederland heeft advocaat Arno van Kessel uitgenodigd voor een gesprek. Zij wil onderzoeken of hij mogelijk een grens heeft overschreden met zijn actie bij de school.

‘Ik ben bezorgd, als ik de filmpjes van hem zie online’, zegt Van de Wiel. ‘Een advocaat heeft de vrijheid om dingen te vinden en te demonstreren. Maar er is ook een grens. Ik wil bijvoorbeeld van hem horen of hij onder valse voorwendselen de school is binnengegaan.’

Advocaat Van Kessel wil niet reageren. ‘Hij heeft de buik vol van de gevestigde media’, zegt een medewerker van zijn kantoor.