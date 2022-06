Aangifte tegen Nederlandse ontwikkelingsbank om corruptie, witwassen en geweld in Honduras

In Tegucigalpa wordt op 20 juni geprotesteerd tegen de straf die Roberto David Castillo kreeg voor de moord op de inheemse milieuactivist Berta Cáceres. Beeld Humberto Espinoza / EPA

Op 2 maart 2016 werd de Hondurese milieuactivist Berta Cáceres met drie kogels doodgeschoten in haar slaapkamer. Cáceres leidde het verzet tegen een waterkrachtcentrale in de regio Rio Blanco, een arm en afgelegen gebied dat voornamelijk wordt bewoond door de inheemse Lenca-gemeenschap.

Ruim zes jaar later vliegt Bertha Zúniga, de dochter van Berta Cáceres, van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa naar Amsterdam om namens de familie en de inheemse organisatie COPINH aangifte te doen tegen de FMO, de bank die de bouw van die omstreden Agua Zarca-dam destijds gedeeltelijk financierde.

Het is niet de eerste keer dat Zúniga hier is. Drie keer eerder probeerde ze de FMO te laten inzien dat de bank wellicht medeverantwoordelijk is voor een moord duizenden kilometers verderop, in eerste instantie gewoon door middel van een gesprek. ‘In die gesprekken werd duidelijk dat de FMO niet behoorde tot de helpers, maar tot degenen die zaken voor ons verborgen houden.’

Daarom begon de familie in 2018 een civiele zaak tegen de FMO, waarin nog geen uitspraak is gedaan. Omdat aanwijzingen voor betrokkenheid van de bank zich sindsdien opstapelen, volgt nu ook een strafrechtelijke aangifte. Daarin eisen de aanklagers onderzoek naar de hoofdelijke aansprakelijkheid van twee voormalige bestuurders, Nanno Kleiterp en Linda Broekhuizen.

Voortdurend bedreigd

De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, kortweg FMO, werd in 1970 opgericht om ‘duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te bevorderen’. De bank, nog steeds voor 51 procent in handen van de Nederlandse staat, investeert voornamelijk in private energieprojecten als waterkrachtcentrales en windmolenparken. In 2014 tekende de FMO een kredietovereenkomst voor een investering van 15 miljoen dollar in de Agua Zarca-dam.

De moord op Cáceres wil justitie in Honduras, een van de meest gewelddadige en corrupte landen ter wereld, in eerste instantie afdoen als een crime passionnel. Dat mislukt. Berta Cáceres heeft een paar maanden voor haar dood de prestigieuze Goldman-prijs voor milieubeschermers gewonnen in San Francisco, onder andere voor haar engagement tegen de waterkrachtcentrale. Sindsdien is ze ook in het buitenland beroemd en is het algemeen bekend dat ze voortdurend wordt bedreigd. Onder internationale druk wordt er een onafhankelijke commissie van rechters op de zaak gezet die het Hondurese OM uiteindelijk dwingt de zaak serieus te nemen.

Al gauw wijzen alle pijlen naar Desa, het Hondurese bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bouw van de waterkrachtcentrale, en dat protesterende Lenca gewelddadig liet onderdrukken door omgekochte politieagenten en beveiligers. Toen de protesten niet ophielden, besloten de bestuurders van Desa Cáceres te laten liquideren door huurmoordenaars die inmiddels gevangen zitten. Vorige week werd de toenmalige ceo van Desa, Roberto David Castillo, veroordeeld tot 22,5 jaar voor zijn rol in het plannen van de moord. Zeven andere medewerkers zitten al langer gevangen. Castillo was de directe contactpersoon van de FMO.

Troebel water

De nabestaanden van Cáceres en COPINH worden vertegenwoordigd door de Nederlandse advocaat Wout Albers en een team onderzoekers van de Global Justice Association. Op basis van de beschikbare informatie uit rechtszaken in Honduras en eigen onderzoek stelden zij een lange lijst met mogelijk strafbare feiten samen, waarin de Volkskrant inzage heeft gehad.

Zo had de FMO volgens de advocaten moeten weten dat ze in Honduras in troebel water visten. Ngo’s wezen al langer op de spanningen en het geweld in gebied van de Lenca. Berta Cáceres stuurde op persoonlijke titel in 2013 een brief naar de FMO, waarin ze de bank smeekte om van financiering af te zien. Een ander genegeerd waarschuwingssignaal was de terugtrekking van het Chinese bedrijf Sinohydro, marktleider op het gebied van waterkrachtcentrales, vanwege ‘conflicten met de lokale bevolking’.

De ontwikkelingsbank heeft ter verdediging altijd gezegd zelf twee keer een klantonderzoek te hebben laten doen, waaruit blijkt dat het Agua Zarca-project voldeed aan hun standaarden voor duurzaamheid en mensenrechten. Maar de FMO lijkt in deze onderzoeken sterk te hebben geleund op de door Desa aangeleverde informatie, waarin Cáceres en COPINH als ‘aggressief’ worden omschreven.

Verder is het volgens advocaat Albers ‘onbegrijpelijk’ dat het de FMO niet is opgevallen dat een groot deel van het geld werd weggesluisd naar partijen die niets met de dam te maken hadden. Over deze constructie en de vermoedelijke rol van machtige Hondurese bankenfamilie Atala, met drie broers vertegenwoordigd in het bestuur van Desa, publiceerde het Amerikaanse medium Intercept vorige week een lang onderzoeksartikel. ‘Ze zijn roekeloos geweest in de financiering’, zegt Albers. ‘Ik kan het niet anders zeggen.’

Gevaar niet geweken

Weer een ander deel van het FMO-geld ging naar een schaduwbedrijfje van Desa-ceo Castillo, genaamd Concasa. Die kocht er agenten mee om en betaalde een medewerker van Desa door toen hij in verband met de moordzaak in de gevangenis zat. Wat de stukken niet waterdicht bewijzen, maar wel aannemelijk maken, is dat ook de huurmoordenaars van Cáceres direct met het geld van de FMO zijn betaald. Albers en Rosenhart legden de bankafschriften van Concasa naast de whatsappgesprekken van Castillo met de huurmoordenaars. Als zij vragen om meer geld, zegt Castillo dat er de volgende dag ‘een lening’ aankomt. Uit de afschriften blijkt dat de FMO een dag later geld heeft overgemaakt.

Dit gedrag is vooral opvallend omdat het niet de eerste keer is dat de FMO een problematisch project financiert. In 2015 werd de bank door een onderzoekscommissie op de vingers getikt vanwege onvoldoende onderzoek naar de nadelen van een door hen gefinancierde stuwdam in Panama. Boeren in Sierra Leone werden de dupe van een mislukt project om biobrandstof te winnen.

De Agua Zarca-dam is nooit gebouwd. Sinds de eerste arrestaties van Desa-medewerkers in 2016 liggen de werkzaamheden stil. Maar het gevaar is niet geweken, zegt Bertha Zúniga. De concessie voor de centrale is vijftig jaar geldig en de rechten zijn nu verkocht aan een Zwitsers bedrijf. De Lenca zijn bang dat de geschiedenis zich zal herhalen.

In Honduras is sinds januari dit jaar een andere regering aan de macht die wat minder hechte banden heeft met de aloude corrupte elite dan de vorige. Daarom is Zúniga voorzichtig hoopvol dat ze de komende jaren nog te weten komt over de rol die hoge functionarissen in de politiek of het bankwezen mogelijk hebben gespeeld in het beramen van de moord. Maar ook de rol van de FMO moet tot de bodem worden uitgezocht, vindt ze. ‘Agua Zarca is niet uniek. Zolang de financiers niet worden aangepakt, blijft dit systeem in stand.’