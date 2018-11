Aangifte tegen Haagse As Soennah-moskee wegens aanzetten tot vrouwenbesnijdenis

De vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FFF) heeft donderdagochtend aangifte gedaan tegen de Haagse salafistische As Soennah-moskee wegens aanzetten tot geweld. In een online cursus die de moskee voor de zomer aanbood, beval een ultraorthodoxe gastimam in het Nederlands vrouwenbesnijdenis aan.

De buitenkant van de Haagse As Soennah-moskee. Beeld ANP

‘Aanzetten tot genitale verminking, is aanzetten tot geweld’, zegt FFF-directeur Shirin Musa. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland bij wet verboden. As Soennah heeft de omstreden cursus inmiddels van de site gehaald. Maar ‘buitengewoon zorgelijk’ vindt Musa ‘dat de moskee pas na berichten in de media stelling heeft genomen tegen genitale verminking. Ongeloofwaardig.’

Voorzitter Abdelhamid Taheri van As Soennah ontkent dit. Volgens Taheri heeft de moskee al in 2009 ‘via een fatwa’ kenbaar gemaakt niet achter vrouwenbesnijdenis te staan. Na de ophef over de online cursus is ‘in een aantal verklaringen krachtig afstand genomen’ van de praktijk, aldus Taheri tegen de Volkskrant.

De praktijk komt vooral voor in Afrikaanse gemeenschappen. Musa: ‘Door de As Soennah bestaat het risico dat die gruwelijke praktijk zich ook gaat verspreiden in gemeenschappen waar die nooit heeft plaatsgevonden, zoals de Marokkaanse.’

‘Niets strafbaars’

In een uitzending van de Nieuwe Maan begin oktober zei de jonge salafistische prediker Umair Bantvawala dat de moskee niets strafbaars heeft gedaan. De cursus was informatief, zei hij. Nergens wordt gezegd dat besnijdenis verplicht is. Uitgelegd wordt dat besnijdenis door de islam wordt aanbevolen. Voor mannen om hygiënische redenen. Voor vrouwen om de seksuele lust te remmen.

'Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen,' aldus een prediker in de As Soennah moskee. Het OM onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit. Volgens prediker Umair Bantvawala is er geen sprake van wetsovertreding. #DeNieuweMaan pic.twitter.com/LzOTg5w0r3 De Nieuwe Maan

Bantvawala zette in de uitzending de ‘informatie’ die werd gegeven over de besnijdenispraktijk in de islam op één lijn met voorlichting geven over China. ‘Als ik een cursus geef over de Chinese wet, zul je er elementen in vinden die in strijd zijn met de Nederlandse wet.’ De omstreden prediker heeft volgens Batvawala niet anders gedaan dan de islamitische wet verduidelijken.

Musa ziet dat heel anders. Als moslimgeleerden of predikers iets aanbevelen dan groeit de sociale druk in moslimkringen daaraan ook te voldoen, zegt ze. ‘FFF ziet de aanbeveling over te gaan tot genitale verminking als een poging van het religieuze patriarchaat de vrouwen terug op hun plaats te zetten.’ Volgens Musa is de praktijk zo ingrijpend dat vrouwen geestelijk en lichamelijk nauwelijks meer in staat zijn te functioneren in de samenleving.

Toename vrouwenbesnijdenis

Zorgelijk vindt FFF dat vrouwenbesnijdenis toeneemt in Nederland. Dat constateert ook GGD Haaglanden, dat vorig jaar een bewustwordingscampagne is begonnen. Volgens schattingen van deskundigen in de gezondheidszorg zijn er in de regio Den Haag vijfduizend meisjes in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die het risico lopen te worden besneden of dat al zijn. Landelijk zouden het er 30 duizend zijn.

‘Harde cijfers hebben we niet. Vrouwenbesnijdenis is een groot taboe. In de gemeenschappen wordt er nauwelijks over gesproken’, zegt een woordvoerder van GGD Haaglanden. Omdat het in Nederland verboden is, gebeurt het vaak tijdens de vakantie in de landen van herkomst. De risicogroep groeit, omdat er steeds meer vluchtelingen uit landen ten zuiden van de Sahara naar Nederland komen. Dat was aanleiding voor GGD Haaglanden de campagne te beginnen. Via sociale media en in filmpjes in de bioscoop is aandacht gevraagd voor de nare gevolgen van ‘de traumatische, pijnlijke ingreep’.

Hersteloperatie

Na de besnijdenis blijft een opening in de vagina over ter grootte van een speldenknop. Besneden vrouwen hebben vaak chronische pijn. In de campagne worden de vrouwen gewezen op de mogelijkheid van een hersteloperatie. ‘Van sleutelfiguren horen we dat vrouwen de verwijzing naar het Haagse ziekenhuis zeer op prijs stellen. Ze willen van de pijn af’, aldus de GGD-woordvoerder.

FFF betreurt dat, ondanks een toezegging van de regering in 2014 de hersteloperatie op te nemen in het basispakket, dit nog altijd niet is gerealiseerd. Vanaf donderdagavond gaat FFF op Facebook en Twitter campagne voeren tegen vrouwenbesnijdenis. FFF roept vrouwen op ook aangifte te doen tegen de moskee.