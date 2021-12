Aangifte mensenrechtenclub tegen C&A en Nike om mogelijke dwangarbeid Oeigoeren

Beeld Martijn Beekman

Het European Center for Constitutional and Human Rights heeft de aangifte dinsdag gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Behalve tegen C&A is de aangifte ook gericht tegen Nike, Patagonia en State of Art. Omdat deze kledingproducenten zouden weten, of zouden kunnen weten, dat hun ­kleding door Oeigoeren wordt gemaakt, zijn ze volgens het ECCHR medeplichtig aan slavernij en uitbuiting. Alle bedrijven zijn in Nederland gevestigd of hebben hier een regionaal hoofdkantoor.

Volgens advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat namens ECCHR aangifte heeft gedaan, gaat het om de eerste Nederlandse aangifte wegens mensenrechtenschendingen tegen de kledingindustrie. Eerder deden de mensenrechtenorganisatie en collega-organisaties al aangiften in Frankrijk (tegen onder meer Uniqlo en Skechers) en Duitsland (tegen Lidl en Hugo Boss). In Frankrijk is inmiddels een onderzoek ­gestart, in Duitsland nog niet.

Het Nederlandse goede doel Schone Kleren Campagne (SKC) roept het OM op de zaak snel op te pakken. Volgens SKC verschuilen kledingketens zich nu nog te veel achter excuses. Overigens hebben eerder dit jaar al veel merken gezegd geen katoen uit Xinjiang – de regio van de Oeigoeren – meer te gaan gebruiken, waaronder Nike. C&A meldt geen stoffen, garen of kleding te kopen van fabrikanten uit Xinjiang.