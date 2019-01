Aangespoelde tv’s, speelgoed en Ikea-meubels: eilandbewoners slaan massaal aan het strandjutten door overboord geslagen containers

Op de stranden waarop spullen aanspoelen uit overboord geslagen containers, zijn mensen aan het strandjutten. In principe mogen mensen de aangespoelde spullen niet meenemen, aangezien er een eigenaar is, maar volgens een woordvoerder van de kustwacht gebeurt dat momenteel wel massaal. Beeld ANP/HH

Langs de Noordzeestranden op Vlieland, Terschelling en Ameland begonnen mensen vanaf woensdagochtend al massaal met strandjutten. Woensdagmiddag waren er 21 van de 270 containers aangespoeld, ook op Engelsmanplaat.

‘We hebben een oproep gedaan voor vrijwilligers, iedereen helpt mee. Mensen komen met trekkers en grote karren’, zei Burgemeester Tineke Schokker van de gemeente Vlieland tegen persbureau ANP. Ook op het vasteland spoelden spullen en verpakkingsmateriaal aan, zoals in Moddergat (Friesland) en Lauwersoog (Groningen).

De Nederlandse Kustwacht meldde aanvankelijk nog dat het zou gaan om in totaal dertig overboord geslagen containers. Een vliegtuig van de kustwacht vloog woensdag boven de eilanden om de ronddrijvende containers in het vizier te krijgen en zal donderdagochtend opnieuw opstijgen. Het werk werd bemoeilijkt door de harde wind boven zee (tot kracht 9).

Gevaarlijke stoffen

De Veiligheidsregio Friesland heeft een waarschuwing afgegeven. Drie van de overboord geslagen containers bevatten de giftige stof organisch peroxide. De betreffende containers zijn nog niet aan land, denkt de kustwacht. De stof zit in poedervorm in vaten. Contact ermee moet vermeden worden, luidt het dwingende advies. Op Ameland zijn patrouilles ingesteld om uit te kijken naar de drie containers.

De containers zijn afkomstig van de MSC Zoe. Het schip vaart onder de Panamese vlag en is met een lengte van 395 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. Er kunnen zo’n 20 duizend containers op worden vervoerd. Het was vanuit Portugal onderweg naar Bremerhaven.

De eilandburgemeesters vrezen voor vervuiling van zee, strand en duinen, omdat veel goederen van kunststof zijn of verpakt zijn in plastic of met piepschuim. De verwachting is dat het opruimen van de aangespoelde spullen nog dagen gaat duren. De eilanden gaan de kosten voor het schoonmaken van de stranden verhalen op de rederij van het containerschip.

Op Vlieland is de gemeente woensdag meteen begonnen met het schoonmaken van het strand. Op Terschelling worden vuilniszakken uitgedeeld. Donderdag worden op het strand vuilcontainers geplaatst waar vrijwilligers afval in kunnen gooien. De eilandgemeenten roepen vrijwilligers op voorzichtig te zijn in verband met de containers met gevaarlijke stoffen.

Het containerschip dat zo’n 270 containers verloor in de Noordzee boven het Duitse Waddeneiland Borkum. Beeld AP