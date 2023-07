Aangehouden Nederlander runde lucratieve handel in computers met Rusland

De Fiod begon een onderzoek naar Ixus Trade na signalen van de douane. Beeld ANP / ANP

De man, die vorige week werd aangehouden, is eigenaar van Ixus Trade in Moerdijk, een bedrijf dat computeronderdelen verkoopt aan klanten over de hele wereld, voornamelijk Rusland. De fiscale opsporingsdienst Fiod begon een onderzoek tegen het bedrijf na signalen van de douane. Die merkte op dat de export van Ixus Trade naar Rusland sterk daalde na het begin van de oorlog in Oekraïne toen de handelssancties twee dagen na de Russische invasie, op 26 februari 2022, actief werden. Haast gelijktijdig steeg de export van het bedrijf naar omringende landen zoals Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. De Fiod verdenkt de man ervan dat computeronderdelen op die manier alsnog in Rusland kwamen.

Ixus Trade, gevestigd op een bedrijventerrein in Moerdijk, koopt en verkoopt computers en componenten. Het bedrijf is sinds 2001 in Nederland actief, eerder onder namen als Alles Gut en Eurorealty. Op reviewsites tonen klanten uit verschillende Europese landen zich tevreden over de service en levering. Vier jaar geleden schreef de eigenaar, de 41-jarige Konstantin T., op Google Review dat hij ‘servers repareert in Rusland’ en een ‘vaste leverancier’ zoekt voor specifieke computercomponenten.

De man is geboren in Nazarovo, in het oosten van Rusland, en beschikt over een Nederlands paspoort. Hij woont in Etten-Leur. Bij het bedrijf zijn volgens gegevens van de Kamer van Koophandel vijf personen werkzaam. De Fiod heeft beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie en de magazijnvoorraad van het bedrijf. Ook zijn onderdelen in de woning van de verdachte in beslag genomen. Het voorarrest van de man is afgelopen vrijdag met 14 dagen verlengd.