Aandelen kelderen na overname Credit Suisse, maar beurzen eindigen maandag in het zwart

De hoofdkantoren van UBS (links) en Credit Suisse in Zürich. Beeld Michael Buholzer / EPA

Daarmee herstelden ze zich na een nerveus begin, gevolgd op de overname van Credit Suisse door grote broer UBS, op zondagavond. ING verloor vlak na negenen ruim 9 procent en ABN Amro bijna 8 procent. Ook op Aziatische beurzen was nog weinig effect te zien van de reddingsactie.

ING verloor uiteindelijk 0,7 procent. ABN herstelde volledig en sloot 1,5 procent in de plus. Dat herstel volgde op geruststellende woorden van de centrale banken. De Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde de bankensector in Europa veerkrachtig en in het bezit van een ‘robuuste hoeveelheid kapitaal en liquiditeit’. President Christine Lagarde roemde maandagmiddag de reddingsactie, een overname van omgerekend 3 miljard euro en een van de zwaarste ingrepen sinds de crisis van 2008.

Daarna kwamen de Europese beurzen tot bedaren. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de beurzen zelfs met 1,3 procent omhoog. De AEX eindigde met een kleinere plus van 0,9 procent. Ook de Spaanse en Italiaanse banken veerden terug.

Verlies voor Aegon

Credit Suisse, spil in de rol die Zwitserland in de mondiale bancaire sector speelt, had met 7,6 miljard euro veel meer waarde dan het overnamebedrag dat UBS betaalde. Zodoende verloren de aandeelhouders maandag fors. Een aandeel Credit Suisse kelderde met meer dan 56 procent, UBS steeg juist met 1,5 procent.

Dat kost de Nederlandse verzekeraar Aegon, die investeerde in obligaties van de bank, waarschijnlijk 3 miljoen euro. Een verzameling van Zwitserse pensioenfondsen met aandelen in Credit Suisse overweegt naar de rechter te stappen, omdat aandeelhouders geen inspraak hebben gehad in de overname. De index in Zürich eindigde op een winst van 0,3 procent.

Op het Amerikaanse Wall Street lijkt na de omgevallen Signature Bank en Silicon Valley Bank een nieuw zorgenkindje te ontstaan. De regionale bank First Republic verloor 39 procent nadat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s de kredietwaardigheid van de bank naar beneden had bijgesteld. De Dow Jones-index sloot maandagavond wel met een plus van 1,2 procent.