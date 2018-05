Aandeelhouders Shell stemmen tegen klimaatresolutie

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell is de klimaatresolutie weggestemd die het bedrijf oproept zich te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. We doen al genoeg, zegt Shell. Maar de druk op het bedrijf neemt toe.

Voor de deur van het Circustheater staat een half activistendorp. FNV, Milieudefensie, Follow This: allemaal vragen ze bij de aandeelhoudersvergadering van Shell aandacht voor hun problemen met de Brits-Nederlandse petroleumgigant. De vloeiende miljarden en de stijgende omzet ten spijt is de sfeer vandaag weinig feestelijk. Dat blijkt ook tijdens de vergadering zelf: het duurt uren voor de lange rijen voor de microfoon zijn weggewerkt.

Vooral de vraag of Shell genoeg doet aan klimaatverandering krijgt aandacht. Nee, zegt een groep aandeelhouders die zich Follow This noemt. Zij willen Shell met een resolutie dwingen om doelen te stellen in lijn met het Parijsakkoord, dat stelt dat de aarde maximaal twee graden mag opwarmen. Dit in tegenstelling tot de niet bindende ambities die het bedrijf dit jaar presenteerde. Het is het derde jaar op rij dat de groep een klimaatresolutie inbrengt.

Zoals verwacht steunt een kleine minderheid de resolutie: 5,1 procent. Minder dan vorig jaar, toen het 6,3 procent was. Toch ziet Follow This-oprichter Mark van Baal lichtpunten. Vooral dat geen van de tien grootste Nederlandse investeerders tegenstemt: zeven zijn voor, drie onthouden zich van stemming. Dat een grote beleggerscoalitie weliswaar tegenstemt, maar tijdens de vergadering wel vraagt om concrete klimaatdoelen, is volgens Van Baal een signaal dat zonder Follow This nooit was afgegeven. Sowieso blijft hij hoopvol. ‘De enige reden dat Shell dit jaar klimaatambities stelde, is de zes procent steun aan de resolutie van vorig jaar.’

Tegen doelen

Het Shell-bestuur ontraadde de resolutie. Het is tegen het stellen van keiharde doelen, omdat het daardoor minder flexibel wordt, aldus bestuursvoorzitter Ben van Beurden. Shell wil niet voor de troepen uit lopen, maar optrekken met overheid, investeerders en klanten. Bovendien zouden de Shell-plannen om de broeikasgassenuitstoot te verminderen afdoende zijn. Zo moet in 2050 de relatieve uitstoot van de energieproductie met 50 procent verminderen. ‘Dat is ambitieuzer dan wat de rest van de samenleving doet en in lijn met Parijs’, aldus Van Beurden.

Volgens Mark van Baal is dit laatste onjuist. Als je meeneemt dat de energieproductie van het bedrijf groeit, kom je uit op een absolute CO2-afname van zo’n 25 procent in 2050, legt hij uit. Terwijl het IPCC stelt dat de samenleving tegen die tijd 65 procent minder moet uitstoten. Het conservatievere IEA houdt het op 60 procent. ‘Het zou Ben van Beurden sieren als hij dat gewoon toegeeft.’

Lof voor verschuiving

André Faaij, hoogleraar energiesysteemanalyse aan de RUG en niet betrokken bij Follow This, looft de verschuiving van ‘hardcore olie- en gasbedrijf Shell’ richting duurzamere energiebronnen. ‘Maar de hoeveelheid olie en gas die Shell de komende decennia wil winnen, past inderdaad niet in het Parijsakkoord.’ Het bedrijf steunt te veel op het idee dat we straks CO2 uit de lucht kunnen filteren, vindt hij. Nu uitstoten, straks opruimen – en het moet nog blijken in hoeverre dat opruimen gaat lukken.

Shell onderschat bovendien de huidige ontwikkelingen, meent Faaij. ‘De kostendalingen van duurzame energiebronnen verrassen telkens weer positief. In Chili staan zonneparken met het vermogen van een kolencentrale die elektriciteit leveren voor de helft van de prijs.’ Het zou dus gewoon slim zijn om steviger in te zetten op duurzaam, denkt hij.

Shell is voorlopig niet verlost van de maatschappelijke druk. Er lopen verschillende rechtszaken tegen het bedrijf. Zo klaagt de stad New York Shell en andere petroleumbedrijven aan wegens schade aan de stad door klimaatverandering. Op 30 mei start Milieudefensie een rechtszaak waarmee het Shell wil dwingen zich aan de Parijsdoelen te houden. Meer dan tienduizend mensen zijn mede-eiser.