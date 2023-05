Aandeelhouders Just Eat Takeaway ondanks felle kritiek akkoord met salarissprong directie

Jitse Groen. Beeld ANP

Het salaris van Groen bedroeg vorig jaar nog 487.706 euro. Dat hij er per 1 januari van dit jaar 37 procent bovenop krijgt, is volgens analist Albert Jellema ‘een opgestoken middelvinger naar de aandeelhouders’. Ondanks de scherpe kritiek van Jellema en beleggersvereniging VEB stemde een grote meerderheid van de aandeelhouders woensdag in met de salarisverhogingen voor Groen en de andere directieleden van JET.

Ceo Jitse Groen ontvangt dit jaar dus 670 duizend euro (plus 37 procent), financieel-directeur Brent Wissink, operationeel-directeur Jörg Gerbig en commercieel-directeur Andrew Kenny ontvangen 645 duizend euro (plus 40 procent).

Namens de raad van commissarissen verdedigde vicevoorzitter Corine Vigreux de salarissprong met het argument dat ‘de salarissen van de directie sinds 2019 niet meer zijn verhoogd, terwijl het bedrijf sindsdien enorm is gegroeid’.

De loonsverhogingen voor de top waren vorige maand al bekendgemaakt. Het aangepaste salarishuis sluit volgens Vigreux beter aan bij de nieuwe strategie van de maaltijdbezorger, die winst al enige tijd boven groei stelt. De verwachting van JET is dat 2023 zal uitmonden in een jaarwinst van 275 miljoen euro.

‘Jullie hobbelen nu voor de vierde keer achter een gewijzigde strategie aan’, zei Eric van den Hudding van de VEB. ‘Dat is niet uit te leggen.’ Analist en aandeelhouder Albert Jellema van Probeleggen en platform De Aandeelhouder.nl hekelde tijdens de aandeelhoudersvergadering in het Amsterdamse Bimhuis vooral de beroerde timing van de loonsverhoging.

Hoewel JET over het afgelopen jaar een bescheiden operationele winst van 19 miljoen euro noteerde, is het bedrijf door een megaverlies in 2022 zo’n 60 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt.

Zo kostte de mislukte overname van het Amerikaanse Grubhub het concern al een half miljard euro. Onder druk van activistische aandeelhouders zette JET het dolende Grubhub – dat in Amerika in de schaduw staat van het veel grotere Doordash – kort na de overname alweer in de etalage. Topman Groen moest woensdag toegeven dat nog altijd geen koper is gevonden voor de Amerikaanse tak van het bedrijf.

Die strategische blunders vallen niet te rijmen met het cashen door de directie, zei Jellema. Hij verweet de JET-top een ‘gebrek aan zelfreflectie’ door bijna twee ton meer salaris op te strijken. JET presteert volgens hem al langer beneden de verwachting: ‘Het vertrouwen van de aandeelhouders is laag. Dit is werkelijk het slechtst denkbare moment om zo’n salarisverhoging te presenteren.’

Jellema sprak van een ‘totaal verkeerd signaal’ nu het aandeel JET zo is gekelderd. ‘Jullie steken een middelvinger op naar de aandeelhouders die zoveel geld zijn kwijtgeraakt.’

Hij bleek met die mening slechts een kleine minderheid te vertegenwoordigen: met 91 procent van de stemmen werden de nieuwe salarissen voor de JET-directie goedgekeurd. Slechts 8,97 procent van de aandeelhouders stemde tegen. De directie kreeg bovendien met royale steun (96,08 procent) decharge voor het in 2022 gevoerde beleid.

Zowel beleggersvereniging VEB als analist Jellema pleitte al eerder voor een nieuwe topman bij Just Eat Takeaway. Maar de raad van commissarissen had geen moment overwogen om oprichter Jitse Groen te vervangen, zei Dick Boer, de vorig jaar benoemde voorzitter van de raad van commissarissen. Hij antwoordde instemmend op de vraag van Jellema of Groen openstond voor kritiek of feedback vanuit de raad van commissarissen. ‘Er is een gezonde dialoog.’

En dus werd Groen met een overweldigende meerderheid herkozen voor een nieuwe termijn tot 2027. ‘Wel iets lager dan vorige keer’, zei hij lachend, toen het percentage voorstanders van zijn herverkiezing (96,07 procent) op het grote scherm verscheen.