Aandeelhouders eisen steeds groter deel op van nationaal inkomen, ten koste van werkenden

Werknemers in een industriële bakkerij. Het CPB voorspelt voor dit en volgend jaar een forse daling van de arbeidsinkomensquote. Beeld ANP / ANP

In de nieuwe economische raming van het Centraal Planbureau (CPB) zat dinsdag een bommetje verstopt. Het planbureau voorspelt voor dit en volgend jaar een forse daling van de arbeidsinkomensquote (aiq, zie grafiek). Dit is een graadmeter voor de verhouding tussen de beloning van arbeid (werknemers en zzp’ers) en kapitaal (bedrijven en hun aandeelhouders) in de Nederlandse economie. Die verhouding daalt in 2023 naar 71,8 procent, verwacht het CPB. Dat is het laagste peil sinds medio jaren zestig, met uitzondering van de periode 2006-2008.

Dit betekent dat relatief gezien een steeds groter deel van de opbrengsten in de economie bij vermogende aandeelhouders terechtkomt, en een steeds kleiner deel bij gewone werkenden. Dat is een politiek pijnlijke uitkomst. Het kabinet heeft tussen de 30- en 40 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht van burgers te stutten. Premier Rutte en de ministers Kaag (Financiën) en Van Gennip (Werkgelegenheid) smeken werkgevers de lonen extra te verhogen, opdat het kabinet de koopkrachtstress niet in zijn eentje hoeft te bestrijden.

Hoge inflatie

De cao-lonen in het bedrijfsleven stegen in het derde kwartaal 3 procent, terwijl de inflatie meer dan 12 procent bedroeg. Sinds 1973 is het niet eerder voorgekomen dat de loonontwikkeling zover achterbleef bij de stijging van de consumentenprijzen. De werkgeversorganisaties beweren dat de lonen niet nog verder omhoog kunnen, omdat bedrijven ook last hebben van de hoge inflatie. 60 procent van de ondernemers kan de gestegen kosten nauwelijks doorberekenen, stelt VNO-NCW.

Minstens 40 procent kan dat dus wel. Ook het CPB en De Nederlandsche Bank (DNB) concluderen dat in een aantal sectoren de lonen harder kunnen stijgen dan nu gebeurt. ‘Over langere termijn bezien is de verhouding tussen de inkomens van werkenden en de winsten van bedrijven gedaald en ligt die in veel bedrijfstakken onder het langjarige gemiddelde’, schrijven DNB-economen.

De bruto bedrijfswinsten bereikten in de eerste helft van dit jaar een recordhoogte. Nederlandse beursgenoteerde bedrijven keerden in 2022 een recordhoeveelheid dividend uit aan hun eigenaren, de aandeelhouders. Veel bedrijven kunnen de door de inflatie gestegen productiekosten blijkbaar toch doorberekenen aan hun klanten. Ook vlak voor de kredietcrisis waren de bedrijfswinsten bijzonder hoog. Daarom was de aiq in 2006-2008 zo laag.

Marktderegulering

In het coronajaar 2020 steeg de aiq sterk. Bedrijven maakten door de lockdowns minder winst, maar de lonen bleven op peil dankzij steunmaatregelen van de overheid. De inflatie was nog laag. Nu de pandemie voorbij is, keert de langjarige dalende trend van de aiq versterkt terug. In de jaren zeventig lag deze graadmeter nog boven de 80 procent.

Dat werkenden er steeds bekaaider afkomen, is een wereldwijde trend met structurele oorzaken. De belangrijkste zijn (sinds begin jaren tachtig) de marktderegulering door overheden en de globalisering. De internationalisering van de economie heeft de macht van grote bedrijven vergroot en die van vakbonden verkleind. Werkgevers kunnen tegenwoordig gemakkelijk goedkope arbeid importeren. Ook kunnen ze nationale overheden die de winstbelasting willen verhogen tegen elkaar uitspelen.