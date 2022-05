Aandeel ABN Amro keldert 12 procent na opgelopen kosten witwascontroles

Het hoofdgebouw van ABN Amro op de Amsterdamse Zuidas.

De gestegen kosten komen deels ook voor rekening van de consument: de tarieven voor een betaalrekening stijgen met 51,3 procent.

ABN Amro is net als ING en Rabobank de afgelopen jaren ernstig tekortgeschoten in het voorkomen van witwassen. Klanten werden niet gescreend en transacties niet gemonitord. Om justitiële vervolging te voorkomen betaalde ABN vorig jaar in een schikking 480 miljoen euro.

Sindsdien is het ook begonnen aan zogenoemde ‘herstelwerkzaamheden’. Er zijn in allerijl nieuwe werknemers aangenomen om klantdossiers door te nemen. Hun werkzaamheden variëren van simpele administratieve klussen – zo wordt gecheckt of er paspoortkopieën van de rekeninghouder in de administratie zitten, tot het doorlichten van bedrijfsstructuren van zakelijke klanten. Inmiddels houden 5.000 medewerkers zich bezig met witwascontroles, dat zijn 1 op de 4 medewerkers van de bank.

Er is in de afgelopen jaren al diverse malen geld gereserveerd voor deze operatie. Dit jaar zou het laatste jaar zijn, met een prijskaartje van 465 miljoen euro. Nu blijkt dat die inschatting te rooskleurig is geweest. De hersteloperatie gaat ook in 2023 door, waarvoor het bedrijf 50 miljoen euro extra reserveert. Een woordvoerder sluit niet uit dat daar in de toekomst nog meer geld bij moet komen.

Dat bleek een onaangename verassing voor beleggers. Het aandeel maakte woensdag een koersval van een kleine 12 procent. De gestegen kosten staan volgens beleggers haaks op het streven naar kostenreductie. De bank sprak in 2020 de wens uit om kosten omlaag te brengen met 700 miljoen euro. Het eerste kwartaal nemen de kosten echter toe, 21 miljoen personeelskosten en 75 miljoen voor externe inhuur.

Beleggers in ABN Amro zijn overigens niet de enigen die slecht nieuws ontvingen. De gestegen kosten van de hersteloperatie komen deels voor rekening van de consument. De bank verhoogt per 1 juli de kosten van een betaalrekening van 1,95 naar 2,95 euro; een stijging van 51,3 procent. De stijging staat niet op zichzelf: de gemiddelde kosten van bankieren zijn de afgelopen vijf jaar met 42 procent gestegen.