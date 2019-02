Nieuws Rudi Lubbers

Aan lager wal geraakte oud-bokslegende Rudi Lubbers weer terug in Nederland

Oud-bokslegende Rudi Lubbers is weer terug in Nederland. Hij is vrijdagnacht samen met zijn zoon Marco aangekomen op Schiphol. Dat meldt Hart van Nederland. Het is voor het eerst sinds jaren dat Lubbers, die aan lager wal raakte en met zijn vrouw Ria in een vervallen busje overleefde in Bulgarije, weer terug is in het land.