Aan familie ontsnapte Saoedische vrouw krijgt van VN vluchtelingenstatus

Rahaf Mohammed al-Qunun zegt door haar familie bij alles belemmerd te worden; ze mag niet autorijden of studeren en wordt met de dood bedreigd. Ze heeft de islam afgezworen en dat accepteert haar familie niet, aldus de vrouw, die tijdens een uitje naar Koeweit wist te ontsnappen. Ze nam het vliegtuig naar Thailand om daar over te stappen naar Australië, maar werd in Bangkok aangehouden.

De Thaise autoriteiten wilden haar op het vliegtuig terug naar Koeweit zetten, maar de jonge vrouw barricadeerde zichzelf op zaterdag in een hotelkamer in de Thaise hoofdstad en deed een noodoproep op sociale media, die wereldwijd tot aandacht leidde. Op maandag werd ze overgebracht naar een ‘veilige plek’ bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, nadat de Thaise immigratiedienst liet weten dat ze niet zou worden uitgezet.

Volgens Karama, een organisatie voor vrouwenrechten in de Arabische wereld, zou Rahaf Mohammed Al-Qunun tot een prominente familie in Saoedi-Arabië behoren.

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG