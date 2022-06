Aan deze voorwaarden moet Oekraïne voldoen om toe te kunnen treden tot de EU

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky schudt de hand van de Roemeense president Klaus Iohannis. Rechts de Franse president Macron en links, met blauwe das, de Italiaanse premier Draghi, in Kyiv op 16 juni. Beeld AFP

Voor toetreding moet het land voldoen aan wat de Kopenhagen-criteria worden genoemd, een aantal voorwaarden dat sinds 1993 (met een aanvulling uit 2006) geldt voor landen die bij de EU willen.

1. Allereerst moet het toetredende land ‘stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en respect voor minderheden waarborgen’.

De eerste vraag is natuurlijk in hoeverre er onder oorlogsomstandigheden te spreken valt over stabiele instellingen. Wel is Oekraïne de laatste jaren beslist vooruitgegaan wat betreft het democratisch gehalte: er waren weinig klachten over de recentste verkiezingen, in 2019, waarbij president Zelensky aan de macht kwam.

Een minpunt is dat de regering-Zelensky tot nog toe niet erg veel succes heeft behaald met het aan banden leggen van de macht van de oligarchen, die nog steeds flink veel politieke invloed hebben.

Vorig jaar nam het parlement een wet aan om de greep van de oligarchen op de economie en de media te beperken, maar critici klagen dat Zelensky die vooral gebruikt tegen oligarchen met wie hij een appeltje te schillen heeft.

De rechtsstaat wordt bovendien aangetast door de corruptie waarmee Oekraïne nog steeds te kampen heeft, ondanks een campagne van de regering-Zelensky om orde op zaken te stellen. Uit opiniepeilingen onder Oekraïners blijkt dat er op allerlei terreinen nog veel corruptie is: in de rechtspraak, bij de politie, de ambtenarij en in het onderwijs. In 2021 eindigde Oekraïne nog heel laag op de lijst van landen met de minste corruptie van de anti-corruptie organisatie Transparency International. Het land stond op plaats 122 van de 180 landen.

Wat mensenrechten betreft scoort Oekraïne goed, maar de positie van de Russischtalige gemeenschap is sinds het uitbreken van de oorlog wel achteruitgegaan. De regering-Zelensky heeft verscheidene Russischtalige media verboden, terwijl het parlement afgelopen week voor een verbod op moderne Russische boeken en muziek stemde. Dat laatste zal waarschijnlijk door de EU-landen worden gezien als een inbreuk op de rechten van minderheden.

2. Het land moet een goed draaiende markteconomie hebben en opgewassen zijn tegen de concurrentie van de EU.

De afgelopen jaren heeft Oekraïne flinke stappen gemaakt met het liberaliseren van zijn economie, onder meer onder druk van het associatieverdrag met de EU. Maar het land stond dit jaar nog op de een na laatste plaats van 45 Europese landen op de lijst van economisch vrijste landen van The Heritage Foundation, de conservatieve Amerikaanse denktank. Alleen Belarus scoorde slechter. Grootste probleem vormde alweer de corruptie bij de ambtenarij en de rechterlijke macht, waardoor er onvoldoende zekerheid is voor het bedrijfsleven en investeerders. Honderden kleinere staatsbedrijven zijn de laatste jaren geprivatiseerd, maar verscheidene grote staatsondernemingen moeten nog steeds op de been worden gehouden door de overheid.

Zonder oorlog zou het voor de Oekraïense economie al moeilijk zijn overheid te blijven tegen de concurrentie binnen de EU, zonder tijdelijke beschermende maatregelen. Maar door de enorme schade die de Russische inval heeft aangericht is dit voor lange tijd uitgesloten.

3. Het land moet de complete gemeenschappelijke wet- en regelgeving van de EU overnemen en de verschillende doelstellingen van de EU ondersteunen.

Anders dan bij Hongarije en Polen lijkt dat geen ideologische problemen op te leveren. Oekraïne is op basis van het associatieverdrag ook al begonnen zich aan te passen aan tal van EU-regels. Maar het overnemen van het complete pakket, inclusief bijvoorbeeld veiligheidsnormen voor liften, zal nog een heel karwei worden.

4. Ten slotte is er nog het zogenoemde absorptie-criterium: ‘Toetreding van een land mag het effectief functioneren en het zich ontwikkelen van de EU niet onder druk zetten.’

Deze voorwaarde is, onder druk van landen die, zoals Nederland, sceptisch staan tegenover verdere uitbreiding, toegevoegd aan de Kopenhagen-criteria. Dat zal wel eens een flinke horde kunnen worden voor Oekraïne. Normaal vergt het al enorme investeringen door de EU om landen klaar te maken voor het volledige lidmaatschap, maar in dit geval komen daar gigantische bedragen voor de wederopbouw van Oekraïne bij. Maar het belangrijkste is: de EU zal geen land opnemen dat in oorlog verkeert.