Aan de vooravond van versoepelingen zien de coronacijfers er gunstig uit, behalve in het zuiden

Zorg in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Beeld Arie Kievit

Besmettingen dalen verder, maar zuiden ziet toename

De verplichte anderhalvemeterregel wordt losgelaten op een moment dat de besmettingscijfers al zo’n twee weken dalen. Het RIVM meldde de afgelopen week 1.738 positieve testen per dag, 17 procent minder dan de week daarvoor. Midden juli werden ruim 10 duizend besmettingen per dag gemeld. Nadat het nachtleven van het slot was gegaan, liepen de besmettingscijfers ongekend snel op. De huidige aantallen zijn nog wel een stuk hoger dan de 650 positieve testen per dag voordat op 26 juni de regels versoepeld werden. Destijds was pas een kwart van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd, nu is dat ruim 80 procent. Niet overal in Nederland dalen de besmettingscijfers. In veel gebieden in het zuiden van het land, waar de schoolvakanties het laatst eindigden, nam het aantal gemelde besmettingen toe. Het zuiden van Limburg zag de grootste toename, maar het aantal gemelde besmettingen is nog wel lager dan het landelijk gemiddelde. Rotterdam-Rijnmond meldde deze week de meeste positieve testen.

Voor het eerst sinds eind juli minder dan 500 coronapatiënten in het ziekenhuis

Een belangrijke graadmeter bij de coronamaatregelen is de drukte in het ziekenhuis. Het demissionaire kabinet zal de resterende regels mogelijk eerder dan gepland laten vervallen als de ziekenhuiscijfers meevallen. Mocht de instroom van coronapatiënten weer toenemen, dan kan juist ook tot nieuwe maatregelen worden besloten. Het aantal nieuwe coronapatiënten daalt de afgelopen weken gestaag, en daardoor neemt ook de ziekenhuisbezetting af. Op vrijdag lagen er voor het eerst in twee maanden tijd minder dan vijfhonderd coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Van deze patiënten lagen er 175 op de ic. Eind juli zagen de Nederlandse ziekenhuizen dagelijks gemiddeld honderd nieuwe patiënten vanwege covid-19, de afgelopen week gemiddeld 47 per dag.