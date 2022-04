Aan de politieke intuïtie van Marine Le Pen kan geen rivaal tippen

Beeld Javier Muñoz

Het zal wel niet gebeuren hoor. Maar wat als het nou wel gebeurt? Wie het jaar 2016 heeft meegemaakt, en zich tot vlak voor de uitslagen binnenrolden door experts gerust had laten stellen dat een Brexit en een zege van Donald J. Trump uitgesloten waren, is voorgoed de overtuiging toegedaan dat iets zomaar kan gebeuren. Als het gebeurt, boekt Poetin zijn eerste zege op ‘het Westen’ sinds hij zijn speciale operatie in Oekraïne begon, een zege waarvoor hij geen extra manschappen en zware wapens heeft hoeven inzetten, een zege die hem wordt aangereikt, een cadeau van de Franse kiezers.

Zeker, Marine Le Pen heeft zich sinds de Russische inval in Oekraïne min of meer van Poetin gedistantieerd. Haar digitale afdeling is sinds 24 februari aan het fotoshoppen en deleten. Maar er zijn zoveel beelden van haar en Poetin dat die zich niet allemaal laten wissen. Vorige week sleepten haar lijfwachten nog hardhandig een jonge vrouw weg die met een kartonnen hart zwaaide met daarin de beeltenis van Marine en Vladimir.

Le Pen bezit een aangeboren gevoel voor wat er tussen haar en kiezers in staat, dat ruimt ze uit de weg, daar offert ze bondgenoten voor op en zelfs een belangrijke donateur als het Kremlin, desnoods pleegt ze daar een vadermoord voor. Toen haar vader, ooit haar voorbeeld en leermeester, de Holocaust weer eens bagatelliseerde, gooide ze hem de partij uit, want die Holocaustuitspraken schrikken de kiezers af op wie zij haar zinnen heeft gezet.

IJzersterk politicus

Ook mensen die niet van haar ideeën gecharmeerd zijn, geven weleens toe dat ze een ijzersterk politicus is. Al ruim een decennium staat ze aan de top in een branche waar bonje troef is, die der rechtspopulisten en nationalisten. Van alle West-Europese brancheleiders boekt zij de beste resultaten. Aan haar politieke intuïtie kunnen collega’s niet tippen. De ene keer kiest ze migranten als thema, de andere keer Europa, de Gele Hesjes wezen haar de weg naar haar thema van 2022: koopkracht. Aan de oorsprong van die Hesjes lag een verhoging van de brandstofprijzen. Kiezers bij de pomp kopen er niets voor dat Macron zich profileert op het wereldtoneel. Steun voor de Hesjes en afkeer van Macron kenmerken haar electoraat, én de 22 procent die 10 april op Jean-Luc Mélenchon stemde. Hoe meer linkse kiezers zich zondag laten leiden door Macron-aversie, hoe groter haar kansen.

Om geen kiezers weg te jagen, staat een Frans vertrek uit de EU niet meer in haar programma. Maar als ze wint, kan de Europese Commissie haar borst nat maken. Als één land de basis van de EU is, dan Frankrijk, en de basis van haar gedachtengoed is nooit veranderd – dat is nog steeds wat ze, letterlijk, met de paplepel kreeg ingegoten, want zij was de lievelingsdochter die bij papa op schoot mocht. In dat gedachtengoed gaat het om de trots en de vitaliteit van de Europese natiestaat, om het stoppen van de ondermijning van die natiestaat door de Europese Unie, door de mondialisering, door migranten, door moslims, door minderheden in de ban van hun slavernijverleden of hun seksuele oriëntatie.

Het kan niet anders of Poetin vergeeft haar dat zijn beeltenis niet meer op haar website te vinden is: hij weet dat haar visie op La France verwant is aan de zijne op La Russie, die van de eeuwige natie die een historische bestemming heeft. Ook al staat Poetin niet meer op haar site, met haar presidentschap zal hij zijn voordeel doen. Als ze morgen verliest, is ze nog altijd tweede, en moeten we nog maar even niet denken aan 2027, want dan doet ze waarschijnlijk weer mee. Als ze wint, kan de 24ste april Europa net zo gaan heugen als de 24ste februari, de dag dat Poetin de EU verraste.