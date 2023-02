‘Aan de manier waarop de graafmachines het puin weghalen zie je dat de hoop op overlevenden verloren is’

Inwoners bij een ingestort gebouw in Kahramanmaras. Beeld REUTERS

Dag Jarl, je bent sinds maandag in het Turkse rampgebied. Wat heb je daar gezien?

‘Als je het rampgebied in rijdt, begint het met scheuren in gebouwen waarna je steeds meer verwoesting ziet. Op een gegeven moment staat er geen gebouw meer overeind. Dat laatste is het geval in de stad Kahramanmaras. Daar zitten de mensen naast hun ingestorte huizen op dekens op de grond. Vanwege de kou stoken ze vuurtjes om op te warmen.

‘Zelfs in die omstandigheden blijven de mensen zitten. Ze kunnen weg, maar dat willen ze niet. Er liggen nog zoveel mensen onder het puin; hun familieleden, hun naasten. Voordat ze gaan, willen ze hen vinden, zodat ze hun lichamen op een goede manier kunnen begraven.

‘Hoe ernstig de verhalen ook zijn, ze beginnen er vaak zelf over. Ze vinden het prettig dat er naar ze geluisterd wordt en dat mensen in andere landen begaan zijn met hun lot. Het is soms moeilijk om de emoties van mensen in te schatten. Een vrouw vertelde mij dat ze zo veel kinderen is verloren dat ze niet weet om wie ze nou moet rouwen. De mensen hier hebben trauma’s die ze zelf vaak nog niet eens bevatten.’

Hoe groot is de kans dat mensen nu nog levend worden gevonden?

‘Woensdag waren de graafmachines nog heel voorzichtig bezig, omdat er nog hoop was. Vaak was het valse hoop en werden levenloze lichamen gevonden. Maar mensen waren nog echt in shock als dat gebeurde. Donderdag, een dag en nacht later, was alles anders. Je kon het zien aan de graafmachines; ze rekenden niet meer op levende mensen.

Donebeeld van Kahramanmaras na de aardbeving. Beeld ANP / EPA

‘Overal op straat zie je lichamen onder dekens of tapijten. Sommige mensen slepen lichamen mee en wachten tot er een auto of ambulance komt om ze mee te nemen. Het komt nog wel voor dat iemand levend onder het puin vandaan wordt gehaald, maar het zijn echt uitzonderingen.’

Er is veel kritiek op de hulpverlening, de Turkse overheid zou niet goed voorbereid zijn. Hoe kijken de slachtoffers daar zelf naar?

‘Ik heb veel mensen gesproken die ontstemd waren over de hulp. Ze moesten met hun handen graven, bouwvakkers pakten zelf hun materieel er maar bij, omdat er geen reddingsteams kwamen. Ik heb in dit gebied bijvoorbeeld ook weinig militairen van het Turkse leger gezien. Daarbij moet ik wel zeggen dat het rampgebied enorm is. Het omvat meerdere grote steden en er is ontzettend veel verwoest. Het is zeer moeilijk te coördineren.

‘Inmiddels richt de kritiek zich ook op een andere vraag: hoe kan het dat ook gebouwen zijn ingestort die aardbevingsbestendig hadden moeten zijn? Na een grote aardbeving in 1999 heeft Turkije daarover regels opgesteld, toch zijn ook veel nieuwe gebouwen ingestort. Ik sprak iemand wiens familieleden bijna allemaal omkwamen en denkt dat er onder zijn appartementencomplex steunmuren ontbraken of bewust waren weggehaald. Ik denk dat er best wat aannemers rondlopen met een slecht geweten.’

Hoe staat het nu met de hulpverlening in het rampgebied?

‘Inmiddels is er wel wat meer structuur. Er lopen hier ook veel buitenlandse reddingsteams rond. Zo zag ik donderdag nog reddingswerkers uit Israël en Japan. Ook verschijnen er al bergen met kleding die zijn verzameld in het buitenland. Het is hard nodig want de mensen hebben het koud.

‘Maar veel mensen hier zijn nog steeds wanhopig. Ze hebben dagenlang zonder hulp tussen de dood en de ellende gezeten. Bovendien is er op veel plekken geen communicatie mogelijk; ook nu wij met elkaar bellen valt de verbinding steeds weg. Velen hebben hun telefoon sowieso niet meegenomen toen ze rennend uit hun instortende huizen vluchtten.

‘Mensen kunnen dus geen contact leggen met familie of vrienden; ze weten niet eens hoe de situatie in de rest van het rampgebied is. Ze zijn afgesloten van de buitenwereld. Ik kreeg de vraag of mensen in het buitenland eigenlijk wel weten wat er is gebeurd.’