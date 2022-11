Aan de horizon gloort het einde van het olietijdperk, maar de weg ernaartoe zal pijnlijk verlopen

Nog nooit verdienden de grote olieconcerns zo veel als het afgelopen halfjaar: de gezamenlijke winst bedroeg meer dan 100 miljard dollar (ongeveer evenveel in euro’s). Tot ergernis van politici worden de winsten nauwelijks gedeeld met burgers en bedrijven in nood. Hoe kan dat?

Berichten over de dood van de oliesector blijken schromelijk overdreven. Enkele jaren geleden, toen tijdens de coronapandemie de vraag naar olie was ingestort, leek Big Oil te verschrompelen. ExxonMobil, bijna een eeuw lang Amerika’s machtigste onderneming, verdween zelfs uit de Dow Jones Industrial, de index van dertig belangrijkste Amerikaanse bedrijven. Jullie rol is ten einde, schreven kranten, waaronder ook de Volkskrant; Big Tech is nu aan zet.

Vandaag zijn het de techbedrijven die klappen oplopen en is de fossiele sector juist uit de as herrezen: over het laatste kwartaal boekte ExxonMobil bijna 20 miljard dollar winst, BP ruim 8 miljard, Shell een kleine 10 miljard, 13 miljard voor Chevron en 10 miljard voor TotalEnergies. Saudi Aramco spande de kroon en boekte bijna een half miljard dollar winst. Per dag.

De bijna perverse winsten leidden tot glunderende ceo’s en chagrijnige politici. Allereerst vanwege de belangrijkste oorzaak, zeggen de laatsten: olieconcerns profiteren van de oorlog in Oekraïne. De sancties die de Russische inval tot gevolg had, plus het dichtdraaien van de gaskraan door Moskou, leidden tot energieschaarste en exploderende prijzen.

Terwijl oliereuzen hun zakken vullen, betalen burgers en overheden de prijs, vinden politici, die de afgelopen maanden miljardenprogramma’s optuigden om de ergste financiële klappen voor burgers op te vangen.

De ergernis sloeg de laatste dagen om in woede toen bleek dat bijna alle oliebedrijven vooral hun aandeelhouders laten meeprofiteren. Dividenden worden verhoogd en er worden reusachtige hoeveelheden aandelen ingekocht. Beleggers worden daar blij van, omdat de winst met minder mensen gedeeld hoeft te worden.

Topman Ben van Beurden van Shell voelde de bui al hangen. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige week sprak hij van een ‘maatschappelijke’ realiteit waarbij olieconcerns een deel van de winst die hun in de schoot geworpen is, moeten teruggeven aan de samenleving.

Intussen doet Shell het tegenovergestelde: het wil het dividend met 15 procent verhogen en kocht voor 4 miljard dollar eigen aandelen in. Op de vraag hoeveel het energieconcern heeft betaald aan een extra belasting die de Britse overheid afgelopen voorjaar al invoerde, kwam een ontluisterend antwoord: niets. Volgens financieel topvrouw Sinead Gorman komt dit doordat de afgelopen periode flink is geïnvesteerd, en dat geld mag worden afgetrokken van de afdracht voor de zogenoemde bofbelasting.

De vertrekkend Shell-topman heeft mooie praatjes, maar als puntje bij paaltje komt, geeft hij zijn geld blijkbaar liever aan de aandeelhouders. Het concern staat hierin niet alleen, alleen BP droeg iets bij aan de Britse belasting (zo’n 800 miljoen) en TotalEnergies is door de Franse overheid gedwongen de prijzen aan te pomp te verlagen.

Verzet

Fossiele bedrijven zeggen dus begrip te hebben voor het afromen van hun winst, maar plegen soms zelfs verzet. Nu het kabinet vanaf volgend jaar de mijnbouwheffing wil verhogen om een deel van de opbrengst te gebruiken om het prijsplafond te bekostigen, heeft Neptune Energy, de grootste gasproducent op de Noordzee, gedreigd zijn investeringen in Nederland te staken. Neptune wil hier dezelfde regeling als Shell in Engeland: investeringskosten mogen worden afgetrokken van de extra te betalen belasting.

We willen best veel geld steken in nieuwe gasbronnen die de Nederlandse regering zo hard nodig heeft om onafhankelijk te worden van Rusland, maar niet ten koste van de winst, lijkt de redenering van Neptune Energy. Gevolgd door het dreigement: als wij vertrekken, komt de leveringszekerheid van aardgas in het geding. Een waarschuwing die in tijden van gaskrapte tot Haagse bibbers moest leiden.

Het kabinet lijkt niet onder de indruk. Deze week werd een ‘solidariteitsbijdrage’ aangekondigd, een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting, met terugwerkende kracht over 2022. Deze bijdrage moet 3,2 miljard euro opleveren, die wordt gebruikt om een deel van de kostbare steunpakketten voor burgers en bedrijfsleven te betalen. Welk bedrijf welk bedrag moet betalen, wil een woordvoerder van het ministerie van Financiën niet zeggen.

Messen slijpen

Ook de Amerikaanse president Biden slijpt de messen: hij stelde deze week dat de olie-industrie profiteert van de oorlog in Oekraïne en droeg de sector op de prijzen aan de pomp te verlagen, in plaats van beleggers te trakteren. Ook moeten oliebedrijven meer investeren in productie en raffinage, anders dreigen hogere belastingen, aldus Biden.

De beschuldiging kwam de president op hoongelach vanuit de sector te staan. De baas van de Amerikaanse oliekoepel American Petroleum Institute Mike Sommers noemde Bidens opmerkingen ‘ronduit belachelijk’. Diverse Amerikaanse concerns hadden zich al teruggetrokken uit Rusland voordat de Amerikaanse overheid sancties had ingesteld, zei Sommers. Ook Shell heeft zich snel teruggetrokken uit Rusland, wat het concern miljarden heeft gekost. Hoezo profiteren?

De kritiek op Biden is begrijpelijk, want zijn oliewending is op zijn minst opmerkelijk: ‘No more drilling’ (stoppen met boren) was een van de belangrijkste punten uit zijn verkiezingscampagne. Biden wilde minder olie, niet méér, zoals nu.

In feite doet de oliesector wat ervan wordt gevraagd: wil de wereld in 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet er nu gestopt worden met het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden, waarschuwde energieagentschap IEA ruim een jaar geleden. Aan die wens wordt niet voldaan, maar de investeringen zijn wereldwijd wel flink verlaagd.

Misschien wel te veel; om tegen het eind van het decennium voldoende fossiele energie te hebben, moet de oliesector jaarlijks 466 miljard dollar investeren in winning. Afgelopen jaar bleef dat bedrag steken op 305 miljard, berekende persbureau Bloomberg. Volgens hetzelfde IEA liggen de investeringen zelfs 50 procent onder het niveau van wat het zou moeten zijn.

Een gapend gat

Hoe kan het IEA enerzijds pleiten voor stoppen met zoeken, om aan de andere kant juist oliewinning aan te sporen? De belangrijkste reden is dat er een gapend gat ligt tussen de groei van duurzame energieopwekking, het verwachte aanbod van fossiel en de totale wereldvraag naar energie. Wind en zon groeien spectaculair, maar niet spectaculair genoeg om de noodzakelijke afname van fossiel te compenseren. Bovendien ziet het er qua Europese duurzaamheid donker uit: de bouw van bijvoorbeeld nieuwe turbines blijft ver achter bij de politieke ambities voor windenergie op zee, bleek deze week.

Het gevolg van energietekorten heeft de wereld de afgelopen anderhalf jaar ondervonden: exploderende prijzen. Tot het moment dat duurzame opwekking de rol van fossiel goeddeels heeft overgenomen (of er veel meer energie wordt bespaard) zullen de hoge prijzen waarschijnlijk niet verdwijnen, zeggen analisten.

Veel meer extra fossiele investeringen dan die 305 miljard dollar zitten er niet in. Dit is niet alleen gunstig voor het klimaat, maar ook voor het kasboek van de oliereuzen, hebben ze ontdekt, in navolging van president Poetin. Die constateerde dit jaar tevreden dat het afknijpen van de gasstroom zijn inkomsten juist goed deed, in plaats van kwaad.

Ook Big Oil weet nu dat minder olie en gas hogere winsten oplevert. In normale tijden gaat dit idee niet op: zodra de prijzen stijgen, gaan olieconcerns op zoek naar méér, zodat ze hun winsten kunnen opstuwen, voordat de olieprijs door het extra aanbod weer keldert. Nu is de situatie anders. Alleen Saudi Aramco en het Chinese Sinopec investeren serieus in uitbreiding. Alle grote westerse concerns hebben hun zoektochten op een lager pitje gezet.

Dat kunnen ze veilig doen, omdat ze weten dat de prijzen hoog zullen blijven. En ze vinden het oliekartel Opec aan hun zijde: dat verlaagde onlangs zelfs de productie.

De baas van Chevron formuleerde het zo: ‘De markt betaalt ons niet voor groei.’ Investeren in olie heeft dus weinig zin, groene energie levert te weinig op, dus gaat het geld naar de aandeelhouders, de enige overgebleven vrienden van Big Oil.

De oliesector lijkt dus bezig met een totale leegverkoop: bestaande voorraden worden voor een goede prijs verkocht. Het gevolg is dat energie de komende jaren schaars zal blijven, tot groene energie de rol van fossiel overneemt.

Dit gebeurt misschien sneller dan gedacht, meldde het IEA twee weken geleden. De vraag naar kolen piekt dit decennium, die naar aardgas tegen 2030 en halverwege het volgende decennium zal ook de vraag naar olie pieken. Dan is het fossiele tijdperk snel voorbij. Dit vooruitzicht maakt investeren in olie onzeker, nog een reden waarom oliemaatschappijen geen haast maken.

De wereld lijkt dus op weg naar het einde van het olietijdperk. Dat is een vrolijk stemmend idee. Maar tot het zover is, geldt voor burgers en bedrijven: tanden op elkaar.