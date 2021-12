Aan de handdruk is in Afghanistan niet te ontkomen

In het covid-ziekenhuis in Kabul is gebrek aan alles, ook aan geneesmiddelen. Beeld Majid Saeedi

Nou ja, als journalist kun je in Afghanistan worden ontvoerd of doodgeschoten, je kunt op een bermbom stappen en je kunt vlakbij de plaats staan waar Islamitische Staat een jeugdige vrijwilliger zichzelf laat opblazen, dus dan valt besmetting met het coronavirus onder de, laten we zeggen, aanvaardbare risico’s.

Eenmaal in Kabul wordt dat gevoel versterkt doordat de epidemie het openbare leven bepaald niet in haar greep heeft. De bevolking heeft andere zorgen aan haar hoofd. Een fanatieke opstandelingengroep, bij veel Afghanen niet zeer geliefd, heeft onlangs de macht overgenomen. Het opschorten van alle buitenlandse financiële steun heeft het land in een economische crisis gestort. Volgens de Verenigde Naties staat 60 procent van de bevolking op het punt ernstig ondervoed te raken. Een humanitaire ramp van ongekende schaal tekent zich af. Een virusje meer of minder is dan klein bier.

Bijna niemand draagt een mondkapje

Toch gaat het virus wel degelijk rond, met alle gevolgen van dien. Met het oog op mijn eigen gezondheid moet ik dus waakzaam blijven, zeker omdat de bevolking nonchalant lijkt om te gaan met het besmettingsgevaar. Een avondlockdown is er niet en van een wekelijkse coronapersconferentie van Talibanpremier Hasan Akhund is geen sprake, laat staan dat er een doventolk aan te pas komt. Mondkapjes worden nauwelijks gedragen. Zorgelijker nog is dat de wijze van begroeten van mannen onder elkaar als vanouds is. Er wordt handen geschud dat het een aard heeft, en dikwijls wordt dat gevolgd door een pakkerd op de wang.

Van dat laatste blijf ik verschoond, maar aan de handdruk is niet te ontkomen. En dat is heel vaak, want beroepshalve ontmoet ik in tweeënhalve week Afghanistan een groot aantal mensen. Een uitgestoken hand niet aannemen is zeer onbeleefd en draagt niet bij aan de nieuwsgaring. Een flesje desinfecterende vloeistof heb ik voortdurend binnen bereik, en als het even kan duik ik een toilet in om mijn handen te wassen.

Als ik te vroeg arriveer bij het kantoor van het Internationale Rode Kruis word ik door de mannen in het wachthokje uitgenodigd te delen in hun lunch. Met z’n vieren graaien ze met hun rechterhanden in een schaal pilav. Neem ook wat, gebaren ze. Nee, dank.

Wat me te wachten staat indien ik besmet raak, besef ik bij een bezoek aan het covidziekenhuis in Kabul. Door de financiële crisis staat ook de Afghaanse gezondheidszorg op instorten. Aan alles in het ziekenhuis is gebrek, ook aan geneesmiddelen. Oude mannen met een plastic mondkapje liggen te lijden onder smoezelige wollen dekentjes, met naast hun bed een roestige, 1,5 meter hoge zuurstoftank. Hier moet ik niet terechtkomen, besluit ik. De arts die me rondleidt is een vrouw, dus die hoef ik gelukkig geen hand te geven. Is de sharia toch nog ergens goed voor.

Risicolijstje afvinken

Aan het eind van de tweeënhalve week Afghanistan vink ik mijn risicolijstje af.

Ontvoerd? Check.

Bermbom? Check.

Zelfmoordaanslag? Check.

Corona? De PCR-test die ik nodig heb om het land uit te kunnen, is negatief. Opgelucht stap ik in het vliegtuig, de omikronvariant tegemoet.