Aan boord van ‘gekaapte’ vlucht UX1094: ‘Niemand leek te weten wat er aan de hand was’

De marechaussee op Schiphol na de melding, woensdagavond. Beeld AP

Javi Domingo (35) is woensdagavond rond 18 uur een van de eersten die vlucht UX1094 van Air Europa betreedt. De Spanjaard vliegt vaker en behoort tot de priority boarders: mensen die als eerste het vliegtuig in mogen. Hij gaat zitten op stoel 21K en begroet een oude vriend waarmee hij op de universiteit heeft gezeten. ‘Wat doe jij hier?’ De kennis is twee rijen voor hem gaan zitten.

De twee Spanjaarden praten een tijd met elkaar. Andere passagiers kijken op hun telefoon, werken of kijken naar Netflix. Rond 18.50 uur valt het Domingo op dat er al een tijd geen passagiers het vliegtuig in zijn gekomen. ‘Het was twintig minuten voor vertrek en het vliegtuig was praktisch leeg’, vertelt de Spanjaard een dag later telefonisch.

De gezagvoerder die woensdag het kapingsprotocol op Schiphol activeerde, was bezig met instructies aan een piloot in opleiding. Maatschappij Air Europa bevestigt dat donderdag aan de NOS.

Een paar minuten later ziet een passagier leden van een arrestatieteam rond het vliegtuig verschijnen. Het cabinepersoneel lijkt even verbaasd als de passagiers, zegt Domingo. ‘Ze wisten niet wat er aan de hand was.’ Een poos daarna verschijnt de piloot in het gangpad. Hij vertelt de passagiers dat er iets aan de hand is, maar geen idee wat precies. De ‘autoriteiten’ hebben de bemanning opgedragen te stoppen met het boarden van passagiers. ‘De piloot en de bemanningsleden leken echt niet te weten wat er aan de hand was.’

De passagiers reageren volgens de Spanjaard kalm op de berichten. ‘Er werd wat gegrapt. Iemand heeft vast drugs gebruikt, dat idee.’ Maar het duurt vervolgens ruim een uur voordat er enige duidelijkheid komt. In dat uur stuurt Domingo een tweet van bewapende marechaussee buiten het vliegtuig. Snel daarna gaat zijn account ‘op slot’. ‘Dat deed ik zelf’, legt hij uit. ‘Er kwamen zo veel reacties op. Ik had geen zin om op alles te reageren.’

Javi Domingo, passagier van vlucht UX1094.

Dan komen leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aan boord. Zwaarbewapend. De passagiers krijgen te horen dat ze allemaal het vliegtuig moeten verlaten. Ze mogen geen bagage meenemen, enkel een identiteitskaart of paspoort. ‘Het gebeurde allemaal vrij kalm. Ze vertelden ons niet waarom we het vliegtuig moesten verlaten.’ Eerst gaan de passagiers terug naar de gate, later volgt het vliegtuigpersoneel. Bij de gate worden alle passagiers gecontroleerd op wapens. Ook checken politieagenten ID’s en nemen ze foto’s met hun mobiele telefoon van de gezichten van de mensen. ‘Daarna vertelde het hoofd van de politie ons dat in de cockpit het protocol voor een kaping was geactiveerd. Hij verzekerde ons dat het vliegtuig inmiddels veilig was.’

In de gate loopt de piloot langs alle passagiers om uitleg te geven en excuses te maken voor de vertraging. Domingo: ‘Zijn gedrag was indrukwekkend.’ De passagiers krijgen water aangeboden en vertrekken even later met dezelfde piloot alsnog richting Madrid. Voor vertrek en bij de landing biedt de man nogmaals excuses aan voor het oponthoud.