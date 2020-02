Aan boord van de Westerdam: ‘We zitten in een luxe gevangenis’

Passagiers aan boord van de Westerdam. Beeld Getty Images

Een vakantiegevoel heeft Hans Droppert (72) uit Helmond niet bepaald. ‘Als je denkt aan alle problemen die er in de wereld zijn, is dit natuurlijk een luxeprobleem. Maar het is wel heel vervelend.’

Op 1 februari gingen Droppert en zijn vrouw in Hongkong aan boord van de Westerdam, een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn. Inmiddels ligt het vaartuig al vier dagen voor anker in de Cambodjaanse havenstad Sihanoukville.

Aanvankelijk wilde geen enkele havenplaats het cruiseschip toelaten. Maar niemand aan boord leek besmet. Daarop kon een groot deel van de opvarenden van boord, onder wie zo’n zestig Nederlanders. Aanvankelijk zagen Droppert en zijn vrouw dat met lede ogen aan: het lukte hen niet om van boord te komen, omdat dit veel tijd kost. ‘Toen hadden wij ook van boord gewild. Nu prijzen we ons gelukkig dat we op het schip zitten.’

Toch besmet

De reden is het nieuws over de 83-jarige Amerikaanse, vrouwelijke passagier die, nadat zij van boord ging, besmet bleek. Sindsdien zitten de Nederlandse toeristen die van boord gingen vast in hotels in Cambodja en Maleisië, onzeker over wat er nu gaat gebeuren. Luchtvaartmaatschappij KLM weigert ze toe te laten op vluchten naar Nederland. ‘Zij hebben het veel moeilijker dan wij’, zegt Droppert.

Volgens Droppert is het zeer de vraag of de Amerikaanse vrouw besmet is met het coronavirus. Hij zegt dat de man van de vrouw een longontsteking bleek te hebben. Daarop werd het echtpaar onderzocht, waarop bleek dat enkel de vrouw besmet zou zijn met het coronavirus. De Holland-Amerika Lijn dringt aan op een nieuwe virustest.

Ongeveer 250 van de oorspronkelijk 1.455 passagiers zijn nog aan boord van de Westerdam, zegt Droppert. Onder hen zijn 31 Nederlanders. Ook zijn er nog ruim 800 bemanningsleden. ‘De bemanning is heel meelevend en we worden goed verzorgd. Ook hebben we bijna het hele schip voor onszelf. Het is eigenlijk een luxe gevangenis.’

Niemand aan boord vertoont verschijnselen van besmetting, zegt Droppert. Er zijn medische teams aan boord van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vandaag (het is in Cambodja zes uur later) zal er wangslijm worden afgenomen om te testen op het coronavirus. Over de uitslag maakt Droppert zich geen zorgen: die kan enkel negatief uitvallen. ‘Ik zou niet weten waar of hoe wij besmet kunnen zijn.’

Gezondheidscertificaat

De Cambodjaanse vestiging van het Institut Pasteur (een medisch laboratoriumnetwerk) onderzoekt de wangmonsters. ‘Als het goed is, krijgen we dan een certificaat waarop staat dat we gezond zijn, en kunnen we naar huis. Al kan dat nog wel vier dagen duren.’ Holland-Amerika Lijn heeft volgens Droppert afgesproken met KLM dat de luchtvaartmaatschappij passagiers met een certificaat niet weigert.

Er waren wel momenten dat het huilen hem nader stond dan het lachen, bekent Droppert. Inmiddels heeft hij vertrouwen in een goede afloop. Wel hoopt hij dat de Nederlanders die nog aan boord zijn gezamenlijk terug kunnen vliegen naar Nederland. ‘Anders zijn we overgeleverd aan landen en instanties.’

Wat hem vooral frustreert, is de in zijn ogen weinig meelevende opstelling van de Nederlandse overheid. ‘Iedereen die gezond is kan naar huis, klinkt het. Maar zo simpel is het niet. De regering hoeft echt niet op kosten van de belastingbetaler een vliegtuig te sturen om ons terug te halen. Volgens mij wil Holland-Amerika Lijn ook best betalen, al kost deze episode hen waarschijnlijk al miljoenen.’

Nederland kan best wat meer voor de cruisetoeristen doen, vindt Droppert. Bijvoorbeeld door een gezamenlijke terugkeer naar Nederland te organiseren. Dat heeft als voordeel dat er overzicht blijft. ‘Want nu schijnt Nederland geen idee te hebben waar de passagiers zijn die van boord gingen.’