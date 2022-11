Aan Bergkamp de lastige taak om de scherven van de affaire-Arib bijeen te rapen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat vrijdagavond de pers te woord nadat de ambtelijke top het werk had neergelegd. Beeld ANP

Vera Bergkamp was er totaal niet op voorbereid toen vrijdagavond bleek dat de gehele ambtelijke leiding van de Tweede Kamer het werk zou neerleggen. In een verlaten Tweede Kamergebouw erkende zij tegenover een handjevol journalisten ‘overvallen te zijn’ en sprak ze over de ongekende uithaal van de ambtelijke top in de richting van de Kamervoorzitter en het dagelijks bestuur van de Kamer (het presidium). Griffier Simone Roos noemde het kwalijk dat de politieke leiding zich onvoldoende heeft ingespannen om haar en de rest van het Managementteam te beschermen toen zij in in het politieke debat werden getrokken over het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

Nu moet Bergkamp een uitweg uit deze precaire kwestie zien te vinden. ‘Ik wil de scherven gaan lijmen’, zei ze vrijdagavond. Als voorzitter stond Bergkamp al langer onder druk, maar dan vanwege haar niet altijd overtuigende optredens als ordehandhaver in de Kamerdebatten. Nu het onderzoek naar de klachten uit twee anonieme brieven onder haar verantwoordelijkheid totaal is ontspoord, denkt zij niet aan opstappen.

Ongekend harde kritiek

Toch zal zij iets moeten met de al weken durende onrust rond het onderzoek naar Arib. Klachten over de wijze waarop zij ambtenaren behandelde in de tijd dat zij voorzitter was, waren overigens al langer bekend bij het presidium, waar destijds ook Bergkamp deel van uitmaakte, maar daar werd nooit iets mee gedaan. De bom barstte eind september pas, toen uitlekte dat het presidium alsnog een extern onderzoek instelde naar Arib.

De bezwaren van Kamerleden waren er vrijwel direct: waarom moest Arib uit de krant vernemen dat haar collega-Kamerleden zo’n zwaar middel inzetten tegen haar? Daarna nam de kritiek over de aanpak van het onderzoek alleen maar toe. Waarom greep het presidium nu pas in? Waarom maakte het handelen van het presidium én de ambtelijke top geen onderdeel uit van het onderzoek? Waarom mocht Arib niet weten wat de klachten tegen haar precies inhouden? En welk doel diende het inschakelen van een recherchebureau nadat Arib de Kamer al met stille trom had verlaten?

Tekenend voor de felheid van het debat was de chaotisch verlopen Kamervergadering over de affaire-Arib op 1 november: Bergkamp had daar zichtbaar moeite om de orde te bewaken, terwijl door elkaar roepende Kamerleden opheldering eisten over de geheim gehouden onderzoeksopdracht.

Schade voor alle betrokkenen

Inmiddels is de schade voor alle betrokkenen zo groot, dat het moeilijk zal worden om ‘de boel bij elkaar te houden’, zoals Bergkamp zelf graag wil. Arib heeft woedend afscheid genomen en zit teleurgesteld thuis, mensen met klachten over de oud-voorzitter voelen zich niet gehoord, de ambtelijke top legt het werk neer en het aanzien van het instituut Tweede Kamer is ernstig beschadigd.

Komende week zal Bergkamp de Kamer én de 600 ambtenaren die in het Kamergebouw werken moeten overtuigen dat zij de juiste persoon is om de schade te herstellen, het vertrouwen van de ambtenaren terug te winnen en de rust te doen terugkeren. Het zal uiterste stuurmanskunst vereisen om het dossier weer in kalmer vaarwater te krijgen.

Woensdag wordt de spannendste dag voor Bergkamp. Dan zal zij in de zogeheten ‘commissie voor de werkwijze’ verantwoording moeten afleggen over de ontstane chaos. Het kwetsbaarst is zij als het debat steeds verder wegdrijft van het onderzoek, maar verschuift naar een discussie over haar functioneren.

Bergkamp heeft het voor zichzelf wat dat betreft niet gemakkelijker gemaakt door aan te kondigen dat zij de Kamer per stemming wil laten bepalen of het onderzoek naar haar voorganger nog moet doorgaan. Daarmee verbindt de D66’er wel heel nadrukkelijk de toekomst van haar voorzitterschap aan het voortzetten van het onderzoek. En zo wordt de zaak nog politieker dan die toch al was geworden.

Vertrouwen kwijt in Bergkamp

Een veeg teken is dat de Ondernemingsraad het vertrouwen in Bergkamp al heeft opgezegd. ‘Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog kan lijmen’, zei voorzitter Michel Meerts zaterdag in Nieuwsuur. ‘De schade is te groot. Er is geen vertrouwen meer vanuit de ambtenarij.’ De OR-voorman ziet het liefst dat zowel Bergkamp als het volledige presidium wordt vervangen.

Intussen kijkt oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet met stijgende verbazing naar de crisis in het parlement waar zij ooit zelf de scepter zwaaide. Ze vindt het ‘ingewikkeld’ dat ambtenaren zich willen bemoeien met de samenstelling van het presidium, zei ze zondag in Buitenhof. Dat griffier Roos haar taken neerlegt, omdat zij zich door de politieke leiding niet beschermd heeft gevoeld, kan eveneens op weinig begrip rekenen van Verbeet. ‘Je moet een beetje van politiek houden en kunnen omgaan met de onrust die daarbij hoort.’

De meest plausibele uitweg uit deze impasse – en ook het best denkbare scenario voor Bergkamp – is dat het onderzoek naar Arib wel doorgaat, maar dat de leiding daarover volledig wordt weggehaald bij Bergkamp en het presidium en in plaats daarvan wordt neergelegd bij een onafhankelijke derde partij. Daarmee wordt de schijn van belangenverstrengeling vermeden.

In de komende dagen zal blijken of deze route aanvaardbaar is voor alle partijen.