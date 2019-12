A-typisch voor de elite en beschaafd boos, Kim Putters is de invloedrijkste Nederlander

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, is de meest invloedrijke Nederlander. Beeld Novum RegioFoto

Als 'beschaafd boos' omschreef columnist Sheila Sitalsing het gemoed van SCP-directeur Kim Putters toen hij eind november bij Nieuwsuur zat. Onderwerp van gesprek: het plan van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark om mensen in de bijstand te verplichten tot het leveren van een tegenprestatie. 'Waar het aan schort', zei Putters afgemeten, 'is dat we bij het maken van beleid voor de zwaksten op de arbeidsmarkt iets meer redeneren vanuit de mensen. Wat hebben zíj nodig.’

Bekijk hier wie in Nederland aan de touwtjes trekken, in de gehele Volkskrant Top 200 invloedrijkste Nederlanders.

Het is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ten voeten uit: steeds indringender, maar immer charmant, maant Putters het kabinet de kloven in de samenleving niet nog groter te laten worden. De kloof tussen mensen met succes en geld, en mensen die moeite hebben mee te komen. De bestuurlijke elite moet ervoor zorgen dat het onbehagen en de onzekerheid in de maatschappij niet chronisch worden, waarschuwde Putters twee jaar geleden al in de Volkskrant. 'Dat is geen makkelijke taak, maar elke elite heeft de morele plicht te leiden. Noblesse oblige.'

Dat Kim Putters die bestuurlijke elite nog eens zou aanvoeren als invloedrijkste Nederlander was niet vanzelfsprekend. Zijn vader was binnenvaartschipper, net als zijn opa, noteerde NRC in een profiel. Dat Kim niet wilde varen, oké, maar naar de universiteit? Tegenwoordig is prof.dr. Putters, naast directeur van het SCP, bijzonder hoogleraar beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook studeerde (bestuurskunde).

Putters is ook een a-typische vertegenwoordiger van de elite. Hij woont niet in Amsterdam of Wassenaar, maar in zijn geboorteplaats Hardinxveld-Giessendam, met zijn partner. Hij is niet eind vijftig of begin zestig, zoals velen in de Volkskrant Top 200, maar halverwege de veertig. We bevinden ons in de overgang naar een nieuw type samenleving, schreef Putters in zijn begin dit jaar verschenen boek Veenbrand, over de smeulende kwesties. Technologie en sociale netwerken gaan steeds meer onze manier van communiceren, werken en zorgen bepalen. En niet iedereen kan mee in die nieuwe, dynamische samenleving.

Putters kent die samenleving van onder tot boven. Door zijn functie en vele nevenfuncties verkeert de PvdA'er in de hoogste kringen, van kabinet en koninklijk huis. 'Maar in mijn vriendenkring heb ik ook automonteurs en leraren. Ik kom uit een dorp en uit een familie van niet-hoogopgeleiden', vertelde hij Intermediair.

Die brede blik kan van pas komen bij de belangrijkste smeulende kwestie van dit moment: de milieu- en klimaatmaatregelen. De nieuwe nummer 1 van de Volkskrant Top 200 is nog niet overtuigd van de aanpak, zegt hij vandaag in de Volkskrant. ‘Zoals het nu gaat: aan de ene kant maximaal 100 kilometer per uur rijden zodat aan de andere kant duizend huizen kunnen worden gebouwd, dat is onbegrijpelijk. We moeten niet verstrikt raken in allerlei ingewikkelde uitruilen en het belangrijkste, een duidelijke toekomstvisie, vergeten.’