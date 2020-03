93 nieuwe sterfgevallen in Nederland, aantal ziekenhuisopnamen neemt toe

In totaal zijn er nu 639 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van besmettingen met het coronavirus. De groei in sterfgevallen is lager dan gisteren, toen het dodental met 112 toenam.

Het aantal ziekenhuisopnames is met 454 toegenomen sinds de laatste update. Er zijn nu 2954 mensen opgenomen (geweest) vanwege het virus. Gisteren was de toename 349. De helft van alle patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen is 71 jaar of ouder. Er zijn nu twintig kinderen onder de 20 opgenomen in het ziekenhuis. Ruim 60 procent van de opgenomen patiënten is man, en minstens 57 procent heeft één of meer andere aandoeningen. Andere aandoeningen worden niet bij elke opname gerapporteerd.

Transfer van coronapatiënten in Breda. Beeld Getty Images

Op dit moment meldt de Stichting NICE 895 opnames op de intensive care vanwege corona. Bij 60 van deze patiënten is het virus nog niet vastgesteld, maar waarschijnlijk wel aanwezig. Deze data kunnen vanwege drukte in de ziekenhuizen nog enigszins achterlopen op de actualiteit. Er zijn iets meer dan 1.000 intensive care-bedden beschikbaar voor coronapatiënten.

Het aantal geregistreerde besmettingen nam toe met 1159, ongeveer evenveel als een dag eerder, toen er 1172 nieuwe besmettingen werden gemeld. Er zijn nu 9762 personen positief getest op het coronavirus in Nederland. Het werkelijk aantal besmettingen zal hoger liggen, lang niet iedereen wordt getest. Dit blijkt ook uit de rapportages over het testen, van alle testen die op 26 maart gedaan zijn, en aangemeld zijn door laboratoria, was ruim éénderde positief. Een week geleden was dit nog maar 16 procent.

Brabant is nog steeds verreweg de zwaarst getroffen provincie, bijna dertig procent van de covid-19-patiënten komt daar vandaan, dat is twee keer zoveel als je alleen op grond van het inwoneraantal zou verwachten. Ook zijn er in Brabant beduidend meer ziekenhuisopnames en sterfte door covid-19 dan in andere provincies. Het RIVM meldt dat de groei van ziekenhuisopnames in Brabant wel lijkt te dalen. Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg zegt hierover: ‘De groei vlakt inderdaad af, maar het is te kort dag om te zeggen of we nu echt op de goede weg zijn. Over een paar dagen weten we of de maatregelen in Brabant effect hebben.’