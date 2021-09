90 miljoen euro extra in subsidiepot voor e-auto's, bijtelling gaat omhoog

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het grootste deel (80 miljoen euro) van het extra geld is bedoeld voor de koop van nieuwe e-auto’s, 10 miljoen gaat naar de pot voor e-occasions, zo maakte het kabinet woensdag bekend. Volgens het kabinet is dankzij het extra geld volgend jaar drie keer meer subsidie beschikbaar dan eerder aangekondigd.

Volgend jaar komt in totaal 74 miljoen euro beschikbaar aan subsidies. Dat is 54 miljoen meer dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Wel gaat het subsidiebedrag omlaag. Vanaf volgend jaar krijgen kopers 3.350 euro terug als ze een nieuwe auto kopen. Eerder was dit bedrag nog 3.700 euro. In de jaren daarop volgend daalt het bedrag verder, volgens het kabinet omdat ook de gemiddelde verkoopprijs van nieuwe e-auto’s sneller daalt dan was voorzien.

Doordat een deel van het geld naar voren is gehaald, stopt de regeling een jaar eerder: in 2024. Kopers van tweedehands e-auto’s krijgen tot 2024 een subsidie van tweeduizend euro.

Eén dag

Particuliere kopers konden dit jaar vierduizend euro subsidie krijgen als ze een nieuwe e-auto aanschaften. Maar deze pot was al na een dag leeg. Het subsidiebedrag voor elektrische occasions was in augustus verbruikt. Door het subsidiebedrag voor tweedehands e-auto’s te verhogen, denkt het kabinet dat deze categorie aantrekkelijker wordt voor consumenten. Hierdoor moet de export van schone wagens worden tegengegaan.

Met de maatregel wil het kabinet de focus verleggen van de zakelijke markt naar die van particulieren. Het grootste deel van de auto’s is in Nederland in bezit van particulieren, maar verhoudingsgewijs rijden maar weinig automobilisten privé een elektrische auto.

Bijtelling stijgt

De bijtelling voor zakelijke rijders wordt volgend jaar volgens plan verhoogd van 12 naar 16 procent. Ook gaat deze bijtelling gelden over een lager aanschafbedrag: vanaf 2022 wordt deze zogenoemde cap verlaagd van 40 duizend euro nu naar 35 duizend euro in 2022. Vanaf 2023 geldt de lagere bijtelling over maximaal 30 duizend euro van het aankoopbedrag.

Zo blijven goedkopere emissievrije personenauto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt, aldus het kabinet. Dit sluit beter aan op de toekomstige vraag van particuliere kopers in Nederland, wanneer deze zakelijke personenauto’s na de leaseperiode tweedehands worden verkocht.

Belangenkoepel Bovag is niet te spreken over de verhoging van de bijtelling. Volgens de organisatie wordt door de verhoging van de bijtelling de klimaatambities van Nederland gefrustreerd.