86-jarige man overleden aan het coronavirus, 46 nieuwe patiënten besmet

Vier vragen: Wat betekent het coronavirus voor risicogroepen?

Mensen met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of diabetes lopen een groter risico bij besmetting met het coronavirus. Hoe kan dat? En wat doen artsen om de zwaarst getroffen patiënten te helpen?

‘Coronacrisis is nog net te behappen, maar het kantelpunt is in zicht’

Het is de grootste ‘witte crisis’ die hij ooit heeft meegemaakt, zegt Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. Een witte crisis, legt hij uit in zijn werkkamer op de tiende verdieping van het (tijdelijke) stadhuis, is er eentje waarbij de volksgezondheid in het geding is. ‘Dit is een marathon. En we zijn nog lang niet halverwege.’

