850 sterfgevallen meer dan verwacht in een week tijd, Europese sterftecijfers stijgen

Verplegend personeel op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

Vorige week bijna 850 sterfgevallen meer dan verwacht

Momenteel sterven waarschijnlijk vijf keer zoveel mensen aan covid-19 als het RIVM dagelijks rapporteert. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over het aantal overledenen in Nederland. In de tweede week van november zijn ruim 3.750 Nederlanders gestorven, bijna 850 meer dan verwacht voor de tijd van het jaar. De week daarvoor was de oversterfte ongeveer 575. Vooral bij ouderen is de sterfte sterk verhoogd, maar in alle leeftijdsgroepen zijn meer personen overleden dan verwacht.

Het RIVM rapporteert over de tweede week van november slechts 155 coviddoden, veel minder dan de oversterfte van 850. Dat de RIVM-cijfers lager zijn, komt doordat voor coronasterfte geen meldingsplicht geldt. De oversterftecijfers van het CBS geven een betere indicatie van het werkelijke aantal overledenen ten gevolge van het virus. Aan de RIVM-rapportages is wel te zien dat de sterfte toeneemt. De laatste dagen meldt het RIVM gemiddeld 29 sterfgevallen per dag, een toename van 21 procent in een week tijd.

Wereldwijde sterfte stijgt, haast enkel door Europa

Ook wereldwijd neemt de sterfte door covid-19 sinds enkele weken weer toe. Toch bevinden de sterftecijfers zich op het laagste niveau in ongeveer een jaar tijd. Afgelopen week overleden ruim 50 duizend mensen na een besmetting met het coronavirus, een jaar geleden was dat meer dan 60 duizend.

Op een minimale toename van de sterfte in Azië en Zuid-Amerika na, is de recente stijging van het aantal gemelde doden volledig toe te rekenen aan Europa. Elders in de wereld neemt de sterfte af. In Europa werden afgelopen week bijna 28 duizend sterfgevallen gerapporteerd. Deze kwamen grotendeels Rusland (8.000), Oekraïne (4.000) en Roemenië (2.000), maar ook Polen, Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk meldden meer dan duizend overledenen.